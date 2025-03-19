港足旺角場友賽澳門備亞盃外 韋斯活預告輪換 陳肇鈞拒輕敵

中國香港vs.中國澳門 旺角大球場 晚上20：00開賽

票價：$160/40（港台電視32台直播）

港足去年12月主辦東亞盃外圍賽，先後擊敗蒙古、中華台北及關島隊，晉身今夏在韓國釜山舉行的決賽周。3個月後再度出擊，今晚8時於旺角大球場友賽澳門隊，以備戰下周二晚亞洲盃外圍賽第3圈C組首仗作客新加坡隊。

9國內效力球員助陣 祖連奴微傷缺操今避戰

港足今次決選有9名效力中國國內聯賽球員，包括山東泰山的李小恆首做大港腳，以及青島海牛的黃皓雋相隔9個月重返大港腳名單；連同這兩名上月中轉戰中超的翼鋒，名單有6人為今年1月參戰省港盃的成員。港足前日閉門開操，昨早在將軍澳足球訓練中心續操。

港足現世界排名155位，面對193位的澳門隊，對賽往績佔優，上次交手為2018年10月的港澳埠際賽，當時港足作客大勝6：1，在該賽事達成七連冠。

韋斯活昨在賽前記者會透露，除了傑志翼鋒祖連奴腿筋略有問題未有參與操練，明仗肯定缺陣，其餘球員都可候命，補充會跟隊醫留意這名34歲入籍兵情况，在球隊周五起程出發新加坡前決定能否隨隊。他表明為了球隊有最佳狀態迎接下周二的亞盃外，今仗會輪換讓更多球員上陣，「我尊重澳門隊，會派出可以踢出好表現的陣容爭勝，但我不會過度使用讓部分球員踢足90分鐘。我會根據比賽發展，在合適時間做正確換人」。他提及黃皓雋在首兩場中超都有上陣半場，李小恆則仍未能列入新球隊名單，會續觀察一眾新成員，從而令球隊未來有更多選擇。

將帥強調尊重對手 陳肇鈞：平常心

陳肇鈞本月為大埔上陣3場入4球，包括香港足總盃對傑志首次連中三元，他也稱狀態不錯，目標本月兩場國際賽皆勝。這名32歲中場過去多次出戰港澳埠際賽，包括2015年一屆頭槌攻破澳門隊大門。他稱未曾與澳門現任主帥郭嘉諾共事，但指這名香港教頭每仗均準備充足，「他有能力，有自己一套且奏效。當然好多人都會睇低澳門一線，但他們上仗對關島隊的表現好好，我們會好尊重對手。不過球隊平常心，踢返應有的踢法就足夠」。