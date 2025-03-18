體壇快訊：艾納斯亞冠8強撼橫濱水手

國足點兵塞爾吉尼奧首入圍

中國男子足球代表隊（國足）昨公布最新一期世界盃亞洲區外圍賽大軍名單，其中效力中超球會北京國安的30歲入籍兵塞爾吉尼奧首度入選。這名巴西裔中場上周剛正式轉籍中國，並獲國際足協確認參賽資格。國足將於周五凌晨作客沙特阿拉伯隊，再於下周二晚主場迎戰澳洲隊，續爭世盃決賽周入場券。

騎士負魔術16連勝斷纜

克里夫蘭騎士昨於NBA常規賽主場以103：108不敵奧蘭多魔術，令隊史最長的連勝紀錄以16場告終，但賽後仍以7.5場勝差領先次席的波士頓塞爾特人，穩居東岸榜首。另外，洛杉磯湖人昨雖有勒邦占士續因傷避戰，但另一球星盧卡當錫復出獨取33分，領球隊在主場以107：96擊敗鳳凰城太陽，結束四連敗頹勢。

美斯開齋領邁阿密破亞特蘭大聯

37歲阿根廷球王美斯昨早於美職攻入個人開季首個入球，領國際邁阿密作客以2：1反勝亞特蘭大聯，賽後獲選為此仗最佳球員。而邁阿密則各賽事六連勝，並於聯賽以4戰得10分高踞東岸榜首。至於上季總冠軍洛杉磯銀河同日作客以1：1逼和波特蘭伐木者取開季首分，但仍以4戰1分在西岸排榜尾。

利華古遜反勝史特加力追拜仁

利華古遜昨晨於德甲作客史特加，被對手前鋒迪米洛域及禾達美迪各入一球拉開，及後「藥廠」靠翼鋒謝利美費林邦追近比數後，卻有中場格列沙加擺烏龍再落後兩球。不過球隊其後發力，先有後衛軒加比建功，再藉對方中場史迪拿亦擺烏龍，加上前鋒柏德列舒希克完場前補時階段射入絕殺球，終以4：3驚險反勝，賽後26戰56分續居次席，並藉榜首的拜仁慕尼黑日前失分追近至6分差距。