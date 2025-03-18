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體育

17歲安祖娃耀網壇 印賽挫莎芭倫卡封后 連贏兩千分賽

【明報專訊】一顆網球壇新彗星已橫空出世！17歲的俄羅斯籍新星米拉安祖娃，昨在印第安韋爾斯網球公開賽女單決賽，以盤數2：1反勝「一姐」白俄羅斯籍的莎芭倫卡，繼上月的迪拜公開賽後再在WTA千分級賽事封后。這名世界排名升至個人新高第6位的小妮子賽後稱「或者事情進展得太快，但我很喜歡」。

安祖娃在迪拜公開賽8強和4強，連挫星將「世二」波蘭籍的施維雅達及哈薩克籍的雷芭堅娜，最後打敗非種子球手丹麥籍的卡拉杜遜摘冠，惟這或被視為一件偶發事件。安祖娃之後接戰印第安韋爾斯公開賽再展實力，由16強起連勝雷芭堅娜、烏克蘭籍名將絲慧杜蓮娜和施維雅達，向決賽對手的26歲世界一姐莎芭倫卡發出警號。

雙方此前曾交手5次，其中4次莎芭倫卡均以直落兩盤取勝，唯一敗仗則是去年法國公開賽8強以盤數1：2反負，而此仗賽前這名「世一」形容對決如同「母親對小孩」。莎芭倫卡在決賽先以6：2拿下首盤，卻在次盤輸4：6，更在決勝盤被安祖娃三度打破發球局下輸3：6，盤數反負1：2飲恨；安祖娃則以17歲零321天之齡，成為兩名宿瑞士籍的軒婕絲及美籍的「細威」莎蓮娜威廉絲後，印第安韋爾斯賽女單歷來第3年輕冠軍，亦繼細威在1999年美網4強和決賽挫同胞名宿狄雲樸及軒婕絲後，首個連挫世界排名前二的18歲以下球手。

德拉柏破魯尼摘冠 世界排名升第7

安祖娃回應自己的崛起道：「或者事情進展太快，但我很喜歡。」下月才18歲的她又說：「面對莎芭倫卡如子彈般的擊球我只能像兔子般奔走。勝利須感謝自己的永不放棄和戰鬥到底。」她將接戰今日展開的邁阿密公開賽再爭佳績。

男單方面，在4強爆冷淘汰西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯的13號種子德拉柏，在決賽兩盤輕取12號種子丹麥籍的魯尼，賽後這名23歲球手最新世界排名將升上新高的第7位。

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