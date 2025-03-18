巴塞反克馬體會重返榜首 補時連下兩城制勝 2025年18戰不敗

費倫托利斯入替起孖膺功臣

巴塞上半場曾有兩名鋒將拉明耶馬和羅拔利雲度夫斯基起腳中柱和中楣，並在完半場前遭馬體會由前鋒祖利安艾華利斯反擊得手而落後。馬體會70分鐘靠另一箭頭阿歷山大索洛夫再下一城，惟巴塞兩分鐘後憑「羅拔仔」一控一射「止血」，隨即吹起反勝號角。後備入替的鋒將費倫托利斯78分鐘接應拉芬夏比洛尼傳中頭槌頂入扳平。戰至補時兩分鐘，耶馬右路起腳「省」中馬體會守衛雷尼度改變方向入網替巴塞反先；托利斯補時8分鐘再接應拉芬夏傳送起孖終鎖定4：2勝局。

巴塞踏入2025年後在各賽事累積15勝3和，成為歐洲五大聯賽今年僅餘不敗之師，並與第3位的馬體會拉開4分優勢。主帥費歷克形容球隊能扭轉敗局全靠麾下的信念，「這顯示全隊確信我們的踢法正確，相信自己的能力」。巴塞中堅恩尼高馬天尼斯此戰傷出，無奈退出西班牙隊今期世界盃外圍賽大軍，效力英超般尼茅夫的守將甸恩胡積臣因而補選首獲大國腳徵召。

此外，貝迪斯同樣先落後兩球下，憑中場艾斯高傳射居功，作客3：2反挫護級分子雷加利斯，以28戰44分排第6位。