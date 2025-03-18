曼聯季內4勝李斯特城 海倫加拿祖齊破入球荒

彭馬因傷退英軍

杜曹補選基比斯韋特迎世盃外

海倫及阿歷真度加拿祖先後於28和67分鐘，不約而同地接應隊長般奴費南迪斯的傳送射入今年首個入球，並分別結束各賽事21和24場「食白果」頹勢。般奴費南迪斯及後於末段獲達洛治助攻再下一城，令曼聯繼英超首循環後再以3球淨勝李城，連同英格蘭聯賽盃和足總盃更4次交手全勝。「狐狸」賽後續以17分排尾二，與尾三的葉士域治同分， 同被尾四的狼隊拋離9分。

曼聯主帥魯賓艾摩廉說：「這入球對海倫真的很重要，他射入了一個非常好的入球，而加拿祖亦為自己的表現感到很開心。」惟艾摩廉為即將來臨的國際賽檔期心情矛盾，理由是它或終止了麾下的信心，卻同時又可令眾將能從頻密的比賽中獲得恢復。

另外，車路士進攻中場高爾彭馬前晚英超因肌肉受傷缺席作客不敵阿仙奴一仗，賽後更被迫退出今期英格蘭隊大軍，而新帥杜曹則補選諾定咸森林中場基比斯韋特入伍，備戰稍後主場迎戰阿爾巴尼亞及拉脫維亞隊的兩場世界盃歐洲區外圍賽。