紐卡素首奪英聯盃 隔70年再贏本土盃賽 2：1力克利物浦 賀維盼麾下問鼎更多錦標成就傳奇

般恩伊沙克建功 基艾沙補時追近

紐卡素昨仗雖然控球率不足四成，但憑死球及銳利反擊屢屢威脅利物浦大門，全場攻門亦多對方逾倍。戰至上半場45分鐘，喜鵲憑丹般恩接應防線拍檔捷比亞的角球傳中，離門約12碼頭槌頂破敵軍門將基利靴的十指關，半場領先1：0。換邊後紐卡素延續氣勢，於51分鐘憑一次角球攻勢後混戰，般恩的攻門被基利靴撲出不遠，伊沙克近門「執雞」入網，但球證經視像裁判（VAR）覆核後，認為般恩攻門時身處越位位置的紐卡素中場般奴古馬雷斯影響基利靴的視線，判入球無效。惟利物浦「過到初一過唔到十五」，在不足兩分鐘後被紐卡素由伊沙克接應前線拍檔積及梅菲的頭槌二傳，在12碼點附近撞射入網，拉開兩球優勢。

利物浦主帥史諾隨後先後換入達雲紐尼斯、居迪斯鍾斯、加普、費達歷高基艾沙及哈維艾利洛加強攻力，其中翼鋒基艾沙雖於補時4分鐘接應艾利洛的直線傳送殺入禁區射入扳回一城，但為時已晚，最終紐卡素以2：1力克利物浦，自1955年在英格蘭足總盃封王後，相隔70年再奪國內盃賽錦標，亦打破此前兩次（1975／76年及2022／23年球季）殺入聯賽盃皆奪亞的宿命，首奪這項盃賽冠軍。反觀衛冕失敗的「紅軍」繼日前歐聯16強被法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）淘汰後，一周內接連失落兩項盃賽，今季只餘英超爭冠。

賽後艾迪賀維興奮道：「現在就是我們忘我慶祝的時候，我完全不介意大家沉醉在酒精當中，因此刻值得這樣做，這是我們應得的。」而他又明言希望球隊可以這座冠軍為起點，向着更多錦標進發，「己隊陣中有不少標誌性的好球員，我相信大家可在未來繼續取得成功，成為隊史的傳奇一部分」。至於日前才首度獲英格蘭隊徵召入伍的般恩，此仗又成為球隊奪冠功臣，賽後他表示：「這是我永遠不會忘記的一個星期，感覺自己像一直在夢境裏一樣。」

利物浦一周失兩盃 史諾認艱難

反觀接連失落歐聯及聯賽盃，利物浦主帥史諾形容這是「艱難的一周」，他說：「這就是足球，尤其你要先後面對兩支非常頑強的對手。單論今（昨）仗來說，我同意對方（紐卡素）更值得取勝。」另外，利物浦名宿麥馬拿文及杜迪克昨落實將於本月29日在啟德主場館舉行的香港國際七人欖球賽期間，現身場內首設的球迷村進行一連串活動，與現場球迷同歡。