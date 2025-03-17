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體育

體壇快訊：王楚欽孫穎莎重慶賽奪金

【明報專訊】由國家隊包辦男女單決賽4席的WTT乒乓球重慶冠軍賽昨晚煞科，其中「世一」孫穎莎在女單決賽直落4局擊敗隊友陳幸同奪冠；至於林詩棟與王楚欽的男單「一、二哥對決」，前者先輸一局後雖一度扳平，惟後勁不繼連失3局下，終激戰近40分鐘以局數1：4不敵王楚欽飲恨。

居里火熱領勇士七連勝

金州勇士昨在NBA常規賽，藉球星史堤芬居里攻入全隊最高28分，領銜在主場以97：94擊退紐約人，取七連勝後以39勝28負列西岸第6位；至於已鎖定季後賽一席的西岸一哥奧克拉荷馬雷霆，在球星「SGA」基傑奧斯阿歷山大轟入48分下作客以113：107擊敗底特律活塞，取近10仗第9勝。

七欖港將出席分享會暨嘉年華

為響應本月底在啟德主場館舉行的香港國際七人欖球賽，橄欖成長基金的「賽馬會社區七人欖球計劃」過去兩日在一個商場舉行「精英運動員分享會暨嘉年華」，邀請了七欖男、女港隊成員李卡度與潘慧欣、體操代表黃曉盈及港足中場陳肇鈞等先後出席分享會。現場亦設展覽展示運動員獎盃及裝備，以及有7項運動主題的攤位遊戲，兩日活動共有1380名中小學生參加。

哈羅國際揚威校際帆船節

校際帆船節昨於香港熨波洲中途島水上運動訓練中心對出海域上演，哈羅香港國際學校最終在金組以大熱姿態奪冠，亞、季軍分別是香港學堂國際學校及香港國際學校；至於法國國際學校則於銀組稱霸。

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