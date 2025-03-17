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體育

精英籃球賽煞科 男拔萃輕取張振興封王 協恩挫裘錦秋十連霸

【明報專訊】全港學界精英籃球比賽昨於啟德體藝館煞科，上屆摘亞的拔萃男書院在男子組冠軍戰以70：52輕取張振興伉儷書院，隔7年後重登王座。協恩中學則在女子組冠軍戰以85：53大勝裘錦秋中學（葵涌）達成十連霸偉業。惟在同日舉行的男子組季軍戰爆發爭議，寶覺中學戰至加時最後1.2秒時擬大鐘失靈，終以55：59不敵英華書院，屈居殿軍。

男拔萃首兩節均強調「顏色地帶」防守，半場以36：23領先。換邊後，雙方第3節打得緊揍，但男拔萃在最後一節尾段打出10：2攻勢，終在逾4000名球迷見證下以70：52奪冠，亦以隊史7次冠軍追平英華書院的奪冠紀錄。獨取全場最高22分兼當選賽事最有價值球員（MVP）的陳文滔謙稱：「我並非是隊內最出色的球員，但感謝隊友鼓勵自己，比賽期間能夠大家互補不足。」

男子季軍戰疑大鐘失靈惹議

可是，男子組季軍戰出現爭議，寶覺中學戰至加時最後1.2秒落後55：59，前場三分出手射失後，大鐘仍顯示1.2秒，球證與記錄台商議後隨即宣布比賽結束，英華終以同比數險勝摘季。寶覺主教練梁民熊賽後感不滿稱：「球證控制板的軟硬件或技術上出現失誤，為什麼要我們來還這債？為什麼要我們『埋單』？這樣判決是比較莫名其妙。」

女子組冠軍戰方面，協恩以85：53力挫裘錦秋達成十連霸。轟下全場最高31分兼勇奪今屆MVP的甘梓澄賽後稱想在最後一年精英賽承擔更多責任，嘗試多點進攻助球隊擴大比分。中華基督教青年會中學則在季軍戰以62：59擊敗拔萃女書院摘季。值得一提的是，WNBA紐約自由人的射手「女版居里」恩奧妮絲古也親臨現場觀戰，她更於女子組冠軍戰半場時聯同應屆香港男子甲一籃球聯賽MVP的南華後衛曾湛元及3名參加精英賽球員進行籃球遊戲。

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