恩奧妮絲古首訪港 憶高中美好時光 勉學生敢追夢訂目標

協恩與學生切磋 到葵涌裘錦秋交流

27歲的恩奧妮絲古自本月10日起展開亞洲之旅，首兩站已到訪菲律賓馬尼拉及中國廣州。這名已三度入選WNBA全明星賽、為美國女籃在巴黎奧運奪金的球星，昨早到訪協恩中學參觀校園，其後與籃球隊成員切磋球技，並送出Nike為她推出的Sabrina 2系列籃球鞋及筆記本，吸引在場學生蜂擁索取簽名。她之後在校內舉行分享會，向學生勉勵道：「希望你們繼續擁有遠大的夢想，對自己充滿信心，相信你們可以完成任何事。敢於夢想，寫下你的目標，一切皆有可能。只要你們努力不懈，對自己有信心來實現目標，就一定能做到。祝大家好運，我會為你們加油！」而其後她又到訪裘錦秋中學（葵涌）交流，再赴啟德體藝館觀看學界精英賽冠軍戰。

恩奧妮絲古於2020年以WNBA狀元身分加盟紐約自由人，去年協助球隊在總決賽以總場數3：2擊敗明尼蘇達山貓奪隊史首冠。作為功臣之一，她憶述當年作為高中運動員的時光，「那段時間真是太有趣了，能夠與你年齡相近的人在一起。你們都在一起經歷同樣的事情，包括上學、吃午飯及練習，這是一個能結交許多一生摯友的美好時光」。

此外，同樣參與活動的協恩隊長何施澄表示親眼見到恩奧妮絲古感到興奮又緊張，「她時常強調『需保持專注』，這句話我認為能應用於協恩團隊上，雖然球隊被稱為強隊，但我們仍需不斷練習下日復日準備未來比賽」。她又表示希望透過多觀看對方的比賽片段，從而明白投籃的不足之處，並嘗試模仿和學習。