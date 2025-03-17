東方反勝大埔登頂 巴科爾建殊功

大埔賽前領先東方兩分，首循環雙方打和1：1平手。這場榜首大戰有1886人入場，主場出擊的大埔，24分鐘由陳肇鈞頭槌先開紀錄，及後前鋒盧卡斯博得12碼，但視像裁判（VAR）覆核後推翻判決。

大埔半場領先一球，下半場再有黄金機會，但哥倫比亞籍翼鋒奇雲巴迪在反擊推過門將葉鴻輝後射門擦柱出界，東方隨即在73分鐘角球攻勢由中堅米祖域迎頂，笠死門將謝家榮扳平，加上1分鐘後前鋒巴科爾頂入火速反超前。這名31歲西班牙籍前鋒補時3分鐘再下一城，終反勝3：1。東方賽後17戰39分重登榜首，領先大埔1分及踢少一場排第3的理文4分；冠忠南區主場1：0小勝標準流浪，結束聯賽3場不勝，17戰17分排第6。

盧比度近兩季首勝大埔

李志堅嘆失良機埋伏筆

東方主教練盧比度提及，近兩季都沒贏過李志堅帶領的大埔，很高興能全取3分，「球員相信自己，下半場取得一個幸運入球，運氣往往是比賽一部分」。這名前香港足球先生笑言，若沒有巴科爾，可能要他親自落場，重申聯賽還有很多場，仍有很多變數，「但如果我們做得好，就有機會爭取所有」。

大埔主教練李志堅認為，未能把握第2個入球良機後，埋下反負伏線，「球員已做可做但中柱，若領先兩球成件事又唔同。無論如何，我們贏這場不等於冠軍，輸也只是落後1分，而且聯賽仍有一場對東方」。