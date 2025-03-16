張振興氣走衛冕英華 今撼男拔萃爭籃球精英賽王座

英華昨仗首兩節手感火熱，曾經最多領先14分，半場以49：38領先。惟下半場張振興改變策略，頻繁攻打英華的「顏色地帶」得分並博取罰球，結果在第3節打出一波21：8攻勢，以59：57反超。進入第4節，英華外線投射失靈，張振興同時加強禁區防守，終以74：68擊敗英華，相隔6年再與拔萃男書院會師決賽。後者在另一場4強有帶着39℃發燒上陣的隊長陳偉邦攻入全隊最高15分下，領銜以65：55輕取寶覺中學。

對於英華在大好形勢下落敗，主教練朱耀明賽後坦言球隊有4名主力正準備文憑試，無法安排足夠訓練，「球隊今年人手不足，甚至連C grade（丙組）也要上場，整體表現不佳，輸球是正常的」。至於張振興教練馮逸朗則在中場休息時曾向球員說：「究竟這個月的努力是否想白費？只要你們相信我們的部署，每一球、每一個攻勢都打到位，最後一定可以逆轉勝。」

協恩女子十連霸尾關問葵裘錦秋

女子組方面，協恩對女拔萃時甫開賽已採用全場緊逼戰術，迫使對手此戰出現55次失誤，終以116：28大勝，昂然晉級決賽，力爭達成精英賽十連霸偉業。上屆殿軍裘錦秋中學（葵涌）在另一場靠全場最高16分的陳芷盈穩住局勢，以56：51擊敗中華基督教青年會中學，相隔22年再闖決賽，挑戰冠軍寶座。賽事今日煞科，早上將率先上演男、女子組季軍戰，緊接下午便會決出今屆冠軍。