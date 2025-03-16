體壇快訊：劉慕裳K1超聯杭州站坐亞望冠

大專男足決賽遇天雨改期

大專盃足球賽原定昨午在九龍塘聯校運動場上演由香港理工大學對陣香港城市大學的決賽，惟賽事受天雨影響改期。頭場季軍戰則戰至約70分鐘腰斬，需另行補賽，當時香港浸會大學以2：1領先香港大學。根據大專體育協會資料，兩仗將改至本月29日舉行。

尼馬因傷退出巴西世盃外大軍

33歲山度士球星尼馬昨宣布因傷退出巴西隊世盃外大軍，無緣相隔17個月再披「森巴兵團」戰衣，效力皇家馬德里的18歲小將安迪歷因而獲補選。至於英格蘭隊德籍新帥杜曹表示，周六在歐洲區世盃外迎戰阿爾巴尼亞隊的首戰，將不會隨軍高唱英國國歌。

騎士挫灰熊 16連勝譜隊史

克里夫蘭騎士昨在NBA常規賽靠大前鋒伊雲莫比利取得「雙雙」的22分和11個籃板，加上連同他在內共7人得分上雙，作客以133：124擊敗孟菲斯灰熊，再創隊史最長的16場連勝紀錄，續排東岸首位。東岸「二哥」波士頓塞爾特人同日作客103：91挫邁阿密熱火，鎖定季後賽席位。

馬體會迎巴塞圖收復失地

西甲明晨上演前列大戰，馬德里體育會主場迎戰巴塞隆拿，兩軍在今晨皇家馬德里作客維拉利爾之前分列第3及榜首，巴塞少踢一場下領先馬體會1分。意甲方面，盛傳解僱主帥莫達在即的第4位球隊祖雲達斯明晨作客第8位的費倫天拿；榜首國際米蘭則作客第3位的阿特蘭大。