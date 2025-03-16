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體育

理文力克傑志止頹 班主解釋換帥「唔想大家唔開心」

【明報專訊】理文在主教練賀蘭特上周初離任後，昨晚港超憑翼鋒艾華頓奠勝，在旺角大球場以1：0擊敗傑志，重返勝軌；「藍鳥」則各賽事近4仗3敗。

大埔東方今午演榜首戰

理文本月在足總盃8強出局，上場港超主場1：1言和冠忠南區後，上周一宣布季中接手僅4個月的賀蘭特離任，助教朱兆基今季第二度暫代領軍。昨面對傑志半場互無紀錄，理文戰至67分鐘由艾華頓在反擊熨射打破僵局。6分鐘後，艾華頓傳予安尼亞門前射入，但視像裁判（VAR）指艾華頓犯規在先判無效。76分鐘，傑志前鋒迪美路夫罰球攻勢頂入，VAR指有藍鳥球員越位在先再判「詐糊」，理文終勝1：0，今季3次對藍鳥2勝1和不敗，賽後16戰35分反壓傑志升第3，落後大埔及東方3及1分。大埔今午3時大埔運動場與東方合演榜首大戰。

就賀蘭特離任，理文班主李文恩賽後稱這決定是「唔想大家唔開心」，讚球隊精神面貌跟過去數仗不同，「我不想球員帶住悔恨完季，希望每個球員為自己而戰，和和氣氣有好結果」。他承認今季組軍有些「上頭」，透露來季會「進一步年輕化」，平衡成績及培養新血，「為參與亞冠盃2，簽球員時考慮有否好的履歷才夠班，今次給我感覺足球都是講求當打」。朱兆基稱踢波最緊要開心，「上半季球員之間多鬧交，不順多怨言人之常情，若可化為正能量，大家會願意跑。今場可能是轉捩點，連場硬仗前一個強心針」。理文本月30日將主場鬥大埔。

同日榜尾戰，北區主場2：1勝港會，賽後17戰9分續包尾，少港會1分。

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