車路士阿仙奴演倫敦打吡 羅拔山齊士重獲信任擔正把關

車路士季初曾一度進佔次席，但經歷去年底起一段小低潮後，現戰畢28輪後以49分暫居第4，與踢多一場的榜首利物浦相差21分。對此馬利斯卡表示：「我們當然想位居前列甚至爭標，但我不會刻意去計算分數，而是專注在每場爭勝上。」他又承認球隊與阿仙奴現時同樣面臨前線傷兵潮，由翼鋒柏度尼圖串演中鋒的做法便是當下「解藥」。此外，他又確認羅拔山齊士將連續兩輪聯賽擔正，「羅拔會在對阿仙奴時把關。從一開始我便沒想過要換掉他，但有時也需因應情况作改變，讓他休息一下也許是對的，我也希望直至季尾不用再於這位置上作變動」。

18歲史基利入選英軍 阿迪達讚突飛猛進

「兵工廠」方面，主帥阿迪達透露不會急於讓已復出的鋒將加比爾馬天尼利上陣太多時間，並證實翼鋒布卡約沙卡的康復情况理想，料可在不久的將來歸隊。對於陣中18歲左閘利維斯史基利日前首入選英格蘭大軍國腳，阿迪達亦為此感驕傲，「史基利去年9月才為阿仙奴一隊『地標』，但表現已毋庸置疑，這亦為小將們帶來希望，因短短六、七個月便能有戲劇性的好發展」。

此外，今輪賽前僅分列第13及14位的熱刺與曼聯，今夜分途作客富咸及李斯特城。賽前「紅魔」主帥魯賓艾摩廉強調球隊需有持續穩定的好表現，否則將難以力爭上游。