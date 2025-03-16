利物浦冠軍捍衛戰火拼紐卡素 兩軍大將懶理去留 專注眼前勝利

利物浦vs.紐卡素 myTVSuper901台 明晨00：30直播

利物浦上屆英聯盃決賽，憑隊長雲迪積克加時118分鐘頭槌絕殺，以1：0小勝車路士，為時任領隊高普離任前送上最後一座錦標。「這絕對是我永遠不會忘記的比賽。為利物浦舉起獎盃感覺很好，我想一次又一次體驗它。」這名33歲荷蘭國腳聯同兩名主將穆罕默德沙拿及阿歷山大阿諾特都將於完季約滿，日前在歐聯16強互射12碼不敵巴黎聖日耳門（PSG）後，雲迪積克承認仍未確定會否與球會續新約，「我不想製造任何焦慮情緒，只會專注在今季餘下10場比賽全力以赴」。有傳他獲PSG以至沙特聯豪門希拉爾垂青。

阿諾特無緣披甲 料待季尾復出

銳鋒伊沙克無懼雲迪積克嚴防

利物浦主帥史諾將爭任內首項錦標，他賽前確認，在歐聯傷出的阿諾特肯定無緣決賽，並將缺陣一段時間，「我們預計他在完季前可以復出」。他又透露將起用剛入選英格蘭隊大軍的22歲後衛查洛爾昆沙串演右閘，「他最近表現非常出色，即使是在不太熟悉的位置，亦具備應有能力。（入選）展現他的心態和實力」。

紐卡素在前屆英聯盃決賽以0：2負予曼聯，如今再訪溫布萊爭標，縱有左翼安東尼哥頓領紅停賽及左閘李維士賀爾等因傷缺陣，後防仍有首入選英格蘭隊的32歲長人後衛丹般恩，以及首席射手阿歷山大伊沙克肩負進攻重任。這名25歲瑞典國腳5次英超對雲迪積克在陣的利物浦射入3球兼1次助攻，今季各項賽事已入22球狀態大勇，過去一年受到英超列強垂青，有傳今仗對手利物浦都有意斟介他。雖然伊沙克上月底因傷缺陣聯賽0：2不敵紅軍一仗，但他賽前稱狀態漸入佳境，並渴望為喜鵲創造歷史，打破自1955年英格蘭足總盃後70年來首項國內盃賽冠軍，「我現在沒考慮太多將來的事情，我已多次提及在這裏很開心，能再次打入決賽爭冠，正是作為球員所渴望」。