體壇快訊：蘇樺偉迎娶師妹任國芬

鄧吳配闖中羽大師賽4強

中國羽毛球大師賽昨續在江西省瑞昌市激戰，港隊混雙組合「鄧吳配」鄧俊文／吳芷柔，於8強直落兩局淘汰國家隊的李泓毅／鮑驪婧，今與另一國家隊組合廖品逸／黃可欣爭入決賽，後者爆冷以2：1反勝頭號種子日本隊組合西大輝／佐藤灯。

安祖娃施維雅達爭闖印賽決賽

9號種子的俄羅斯籍17歲新星米拉安祖娃，昨在印第安韋爾斯網球公開賽女單8強，以盤數2：0淘汰絲慧杜蓮娜，將與次號種子的施維雅達爭入決賽，後者以2：0挫國家隊的鄭欽文兼報卻巴黎奧運4強敗仇；另卡路士艾卡拉斯與丹尼麥維迪夫在男單均順利晉身4強。

學界籃球精英賽今啟德演4強

全港學界精英籃球比賽今起一連兩日在啟德體藝館上演4強和決賽。男子組4強分別由衛冕冠軍英華書院對張振興伉儷書院，以及拔萃男書院對寶覺中學；女子組4強則為中華基督教會青年會中學對裘錦秋中學（葵涌），以及連奪9屆冠軍的協恩中學對拔萃女書院。今屆賽事邀請WNBA好手恩奧妮絲古訪港，她將在周日出席校訪，繼而造訪啟德打氣。

社區冰球計劃移師黃竹坑 讓市民免費體驗

香港冰球訓練學校與港鐵合辦的「社區冰球計劃」即日起至本月30日於假黃竹坑港鐵上蓋商場THE SOUTHSIDE的中庭舉行，昨舉行開幕禮。這項計劃去年9月起已在青衣城及圍方舉行，今次為第3站活動，在不同商場搭建仿真冰場，市民只需預約登記，便有機會免費學習溜冰及冰球運動。