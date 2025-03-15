男拔萃梁銶琚衛冕手球賽 學界籃球精英賽緊接 雙線戰將憂礙發揮

門將練紫晴獲MVP感意外

賽事為習藝坊舉行的首項賽事。屯門區冠軍梁銶琚在上屆最有價值球員（MVP）何汶利及簡子淳各得5分下以13：5擊敗港九冠軍拔萃女書院，連續兩屆封后。梁銶琚門將練紫晴此戰連番撲救，包括擋出兩球7米球，終贏得女子組MVP。她直言對得獎感驚喜，「看國際賽很少見龍門獲得MVP，自己一直都專注為團隊爭冠軍，沒想過誰人贏MVP」。

學體會推行學界體育決賽周，其中籃球精英賽4強和決賽今明兩日緊接上演。女拔萃和協恩中學各有5人需同時兼顧兩賽事，女拔萃的張鎧恩認為賽程安排不利身兼多項的選手，「來到4強階段，每場都打得難分難解，4日接住打讓學生運動員感到吃力，要做好恢復才能維持狀態」。這名中六生又認為賽期接近文憑試，對準考生構成負擔，「每隊必定會有中六生，兩三個星期就要考文憑試，如要兼顧讀書和體育就很困難」。

陳宇謙射失7米球一度痛哭

如坐過山車「幸門將守住對手」

男拔萃則與大埔及北區勁旅基督教香港信義會心誠中學複製上屆決賽戲碼。一度落後4分的男拔萃，戰至最後一分鐘追成18：18平手，並在互射7米球贏4：3，實現三連霸。贏得男子組MVP的男拔萃球員陳宇謙此戰助球隊扳平，惟在主射7米球時宴客一度哭成淚人，賽後直認心情如坐過山車，「射失7米球以為要輸了，幸好門將接着守住對手」。他希望藉此冠軍和個人獎項，向外界證明實力，「希望證明我們在師兄離開後，都可以靠自己攞冠軍；也很想贏得MVP，證明自己是最勁嗰個」。