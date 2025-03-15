足壇快遞：巴西中場勢入籍國足

理文辭帥後撼傑志

理文本周初宣布季中接手僅4個月的主教練賀蘭特離任，助教朱兆基今季第二度暫代領軍首仗，為今晚6時港超在旺角大球場對傑志。兩隊賽前同得32分，落後榜首大埔6分，理文則踢少一場，今季兩對「藍鳥」1勝1和不敗；同日北區下午3時主場對港會演榜尾戰。

城大決戰理大爭大專盃

大專盃男子足球賽今午5時在九龍塘聯校運動中心上演決賽，由香港城市大學對陣香港理工大學。兩校均有多名港超球員壓陣，其中理大3名傑志球員潘沛軒、陳傲軒和馬斐，因「藍鳥」同日需在港超惡鬥理文，上陣成疑，但料續有冠忠南區後衛陳潤潼等人候命；城大除有標準流浪前鋒張廣然等港超兵在陣，隊內亦有4名外籍生。

吳宇曦迎中甲首戰

新一季中甲今晚開鑼，今季有3位港將吳宇曦、余在言及杜國樑效力中甲球會。其中19歲大港腳吳宇曦1月中由東方轉投重慶銅梁龍，將於今晚7時30分主場對青島紅獅；其東方前隊友余在言加盟的石家莊功夫，則明午3時作客定南贛聯。