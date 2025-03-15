艾華利斯12碼雙腳觸球作廢引議 歐洲足協將探討需否修例

馬體會與皇馬兩回合計踢成2：2平手，艾華利斯在互射12碼第2輪操刀命中，卻遭翻查VAR發現以右腳主射的他，起腳前左腳誤觸皮球，依例改判入球無效並不予重射，埋下輸波伏線。事件引起馬體會主帥施蒙尼大怒。歐洲足協賽後稱接獲馬體會查詢判決因由，發聲明重申判決正確，「雖然只是輕微接觸，但球員（艾華利斯）射門前重心腳已先觸及皮球。根據現行球例14.1條，VAR應指示球證示意入球作廢」。

然而，歐洲足協似乎也認同條例矯枉過正，表示會探討針對類似情况的修例，「歐洲足協將與國際足協及國際足協理事會探討，確定在出現明顯非蓄意雙重觸球情况，相關球例應否調整」。

麥巴比隔半年重返法軍備戰歐國聯

西甲次席的皇馬明晨聯賽作客排第5的維拉利爾，陣中球星基利安麥巴比落實繼去年9月後，相隔半年重返法國國家隊名單，將參與下周起歐洲國家聯賽8強兩鬥克羅地亞隊，主帥迪甘斯確認麥巴比將重任隊長。