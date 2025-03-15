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體育

杜曹首為英格蘭點兵 重召拉舒福特軒達臣戰世盃外

【明報專訊】英格蘭隊的德國籍新帥杜曹昨首次點兵，備戰下周五主場對阿爾巴尼亞隊，以及之後碰拉脫維亞隊的兩場世界盃歐洲區外圍賽K組比賽。是次點將中，重召復勇的阿士東維拉借將拉舒福特或是意料中事，但34歲的阿積士中場佐敦軒達臣回歸則難免令人意外。

杜曹首次點兵中，在冬季轉會窗被曼聯外借至維拉的拉舒福特獲重召，也是這名27歲前鋒隔1年後再度入選「三獅軍團」。「福仔」近年在曼聯表現走下坡而遭新帥魯賓艾摩廉棄用，但加盟維拉後見起色，上陣9次雖未開齋但已交出4次助攻；至於佐敦軒達臣則自2023年11月後重返英軍，他於2023年夏天離開利物浦後，先後效力沙特聯球隊伊蒂法克和阿積士，後者目前在荷甲遙領，但昨在歐霸16強被法蘭克福淘汰。

這次英軍點兵也首次召入阿仙奴18歲左閘利維斯史基利及紐卡素32歲守將丹般恩，二人有望在國際賽「地標」。利物浦右閘阿歷山大阿諾特與維拉前鋒奧尼屈堅斯則因傷落選。

另外，西班牙隊同日亦為歐洲國家聯賽8強兩鬥荷蘭隊點兵，英超兵有阿仙奴門將大衛拉耶及車路士左閘古古列拿等4人，並有皇家馬德里後防新星魯爾阿辛斯奧入圍，但維拉中場馬高阿辛斯奧及巴塞隆拿中場加維名落孫山。

曼城英超誓取海鷗返前四

英超今晚起上演4場比賽，其中曼城主場對白禮頓若勝出可升第4，後者翼鋒三笘薰則有望第100次為「海鷗」披甲；另莫耶斯領軍的愛華頓主場倒戈韋斯咸亦是焦點。

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