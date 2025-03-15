費倫巴治極刑戰負格流 摩連奴與前東家羅馬齊16強止步

【明報專訊】費倫巴治昨在歐霸16強次回合作客2：0挫格拉斯哥流浪，但總成績只能打和3：3，終在互射12碼以2：3飲恨出局，亦代表曾揚威三大歐洲盃賽的葡籍名帥教練摩連奴失去倒戈曼聯的機會。他也曾執教的羅馬則在早段已踢少一人下，作客以1：3敗走畢爾包，總比數反負3：4無緣8強。
費倫巴治上周中首回合主場1：3負格拉斯哥流浪，昨仗背水一戰憑中場施文斯基在45和73分鐘梅開二度，終法定時間淨勝兩球，但總成績打和3：3，加時後賽果不變，結果費軍的杜辛泰迪治、費特及恩達斯在互射12碼均「宴客」下，以2：3告負出局，賽後摩連奴憤憤不平地說：「球隊用盡一切辦法爭勝，但球證和視像裁判（VAR）的決定令賽事需進入互射12碼階段。無論90或120分鐘比賽，我們球員表現都較佳，值得勝出。」
62歲的摩連奴執教生涯曾帶領4支球隊在歐聯、歐霸和歐洲協會聯賽封王，惟上次奪標為3年前帶領羅馬贏得歐協聯，並盛傳今夏將離開費軍。至於「首都狼」首回合主場2：1挫畢爾包，但昨在次回合開賽11分鐘便有守將曉姆斯領紅被逐，終負1：3，總成績輸3：4出局。
安東尼獻傳射 貝迪斯闖歐協聯8強
歐協聯16強次回合方面，貝迪斯藉大勇的曼聯借將翼鋒安東尼馬菲奧斯傳射建功，作客4：0大勝甘馬雷斯，兩回合計6：2大捷闖8強；車路士則憑達斯貝利賀爾奠勝，主場以1：0挫哥本哈根，總比數贏3：1。