費倫巴治極刑戰負格流 摩連奴與前東家羅馬齊16強止步

費倫巴治上周中首回合主場1：3負格拉斯哥流浪，昨仗背水一戰憑中場施文斯基在45和73分鐘梅開二度，終法定時間淨勝兩球，但總成績打和3：3，加時後賽果不變，結果費軍的杜辛泰迪治、費特及恩達斯在互射12碼均「宴客」下，以2：3告負出局，賽後摩連奴憤憤不平地說：「球隊用盡一切辦法爭勝，但球證和視像裁判（VAR）的決定令賽事需進入互射12碼階段。無論90或120分鐘比賽，我們球員表現都較佳，值得勝出。」

62歲的摩連奴執教生涯曾帶領4支球隊在歐聯、歐霸和歐洲協會聯賽封王，惟上次奪標為3年前帶領羅馬贏得歐協聯，並盛傳今夏將離開費軍。至於「首都狼」首回合主場2：1挫畢爾包，但昨在次回合開賽11分鐘便有守將曉姆斯領紅被逐，終負1：3，總成績輸3：4出局。

安東尼獻傳射 貝迪斯闖歐協聯8強

歐協聯16強次回合方面，貝迪斯藉大勇的曼聯借將翼鋒安東尼馬菲奧斯傳射建功，作客4：0大勝甘馬雷斯，兩回合計6：2大捷闖8強；車路士則憑達斯貝利賀爾奠勝，主場以1：0挫哥本哈根，總比數贏3：1。