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體育

般費戴帽領曼聯闖8強 兩入12碼大勝皇蘇 延續來季歐聯希望

【明報專訊】今季只餘歐霸可爭的曼聯與熱刺分途晉級8強。「紅魔」憑隊長般奴費南迪斯戴帽，昨在16強次回合主場以4：1反勝下半場10人應戰的皇家蘇斯達，兩回合計贏5：2，8強將對里昂，主帥魯賓艾摩廉賽後大讚般奴是完美隊長；熱刺多名主力相繼傷癒復出下，主場3：1贏阿爾克馬爾，兩回合計反勝3：2，晉級將鬥法蘭克福。

個人共炮製41球歐霸史上最多

英超表現差勁的曼聯與熱刺，今季只餘歐霸爭冠才能取得來季歐聯資格。紅魔上周在歐霸16強首回合作客1：1打和皇家蘇斯達，次回合重返奧脫福球場，不過昨仗法籍球證巴斯坦執法犯規尺度極為仔細，全場共判4球12碼，包括10分鐘西班牙國腳前鋒奧耶沙巴爾操刀先開紀錄，曼聯6分鐘後由般奴主射扳平，這名30歲中場換邊後5分鐘再入極刑，加上87分鐘射門完成帽子戲法，以及達洛治補時埋齋，以4：1大勝在63分鐘有阿林布魯回防拉跌柏德列多古領紅被逐的皇蘇，總比數贏5：2，晉級8強後將鬥有舊將尼曼查馬迪在陣的里昂，後者總比數7：1大破布加勒斯特星隊。下月11日舉行8強首回合。

般奴費南迪斯繼2020年的拉舒福特後，近年第2名曼聯球員在歐洲賽連中三元，且近4仗入5球，連同士砵亭時期，以24球及17次助攻共41球成歷來歐霸參與最多入球球員，賽後獲主帥魯賓艾摩廉大讚「完美隊長」，「當曼聯有需要時，般奴就會挺身而出，他是完美隊長，我們要為他贏得冠軍，這是他應得的」。此外，賽事85分鐘領先2：1時，左翼衛多古主動向球證澄清對方沒踢中他，要求取消12碼，其後VAR亦推翻判決，事後獲艾摩廉讚揚行為。

熱刺傷疲盡起 反勝阿爾克馬爾晉級

另邊廂，首回合落後1球的熱刺，次回合重返主場憑翼鋒威爾遜奧度拔梅開二度，以及中場占士麥迪臣建功，以3：1擊敗荷甲阿爾克馬爾，兩回合計反勝3：2入8強，將鬥總比數6：2淘汰阿積士的法蘭克福。熱刺多名主力近期相繼傷癒復出，昨仗是一對中堅基斯甸羅美路與雲迪尹相隔3個月首度同場正選，領隊普斯迪高路賽後也稱「真正的熱刺」即將歸來。

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