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體育

F1揭幕 咸美頓施「法」轉乾坤 望生涯末段再登基 離平治挑戰韋斯塔本霸權

【明報專訊】世界一級方程式（F1）賽車新季今於墨爾本的澳洲站正式揭開序幕，今屆頭號焦點落在年屆40歲的7屆世界冠軍「黑帝」咸美頓與平治車隊結束12年合作後，首度加盟法拉利，伙拍當紅星將陸克萊誓為「紅軍」重奪車隊總冠軍。

咸美頓早於去年初便宣布今年轉投法拉利，取代辛斯的席位首度坐上「紅軍」戰車。事實上，「黑帝」在2021年戰至最後一站在爭議聲中失落個人第8座F1世界冠軍後，過去3季與平治車隊同陷低潮期，其間他個人只曾贏得兩個分站冠軍，今次轉會顯然想在職業生涯最後階段突破「樽頸位」再探高峰。

前F1技術總監：黑帝「適應需時」

惟經過上月底在巴林的季前測試後，身為前F1技術總監的加利安達臣近日在《每日電訊報》的專欄上「潑冷水」，直言「以現時法拉利SF-25新戰車的表現而言，開季暫時只能排在麥拿侖、紅牛及平治之後」，他又指出咸美頓要適應新車隊的戰車風格亦需要時間，「咸美頓喜歡一輛溫和的賽車，這可最大程度發揮他的天賦，但現時感覺SF-25的駕駛感對他而言並不太友善，似乎磨合仍需要些時間」。不過，值得注意的是法拉利今年首度由前懸掛push rod（推桿）改用pull rod（拉桿）設計，會否帶來意想不到的正面效果仍屬未知數；而去年總成績排第3的另一紅軍星將陸克萊能否首度挑戰世界冠軍寶座，車隊在大改例前的今季，對新戰車的研發積極性將有莫大影響。

紅牛陣容改組 待羅臣韋少火花

今季除了麥拿侖以原班人馬諾利斯及皮亞斯齊續戰外，其餘3支爭標車隊同有人腳變動，在咸美頓轉投法拉利下，平治找來18歲意籍新星安東尼利取而代之，伙拍英籍名將羅素。年少時已得獎無數的安東尼利早於2019年獲平治招攬成為青訓，即使去年在F2成績未盡人意，仍無阻他獲領隊兼車隊行政總裁禾夫提拔上一隊，連羅素早前亦讚賞對方將是隊內良性競爭的新「對手」。

上屆未能取得車隊三連霸的紅牛去年底與佩雷斯提前解約後，則選擇提升二隊VCARB的羅臣伙拍「韋少」韋斯塔本，二人能否擦出火花仍是未知數。惟肯定的是車隊今季將是最後一年與本田合作，下季正式轉用自身研發引擎，屆時不確定性將會大增之下，料今年韋斯塔本定必會全力爭取車手五連冠。

迎7點改革 取消正賽快圈得分

此外，今季將有7項改革值得車迷留意。第一，自2019年起每站正賽前10名車手同時跑出最快圈速可獲額外1分的制度將會取消，但正賽前10名及衝剌賽前8名的得分制則維持不變。第二，強制所有賽車安裝駕駛冷卻系統，雖然此條例將令各隊戰車在不同比賽中增重達2至5公斤，但賽會表示此舉目的是確保車手在高溫天氣下避免中暑的有效措施。第三，限制每隊使用舊款戰車進行機件及輪胎測試。第四，強制每隊每架戰車在全季要至少給予年輕新秀兩次出席練習賽機會，較舊制多出一次。第五，加強尾翼DRS（減阻系統）的技術規定，主要變化集中在定義展開狀態及限制為僅兩個操作位置（關閉及打開），賽會指出此舉旨在限制可接受的偏轉量，施加的負載將從10牛頓力增至30牛頓力。第六，若賽會認為因天氣原因無法舉行該站排位賽，正賽將由當時的車手總成績決定出場順序。

至於最後一項措施則因應明年將大改例而來，放寬各車隊在今季煞科的阿布扎比站測試限制，並容許每隊使用過去4年任何車款「經過適當改裝，以便為指定輪胎供應商提供對其未來產品進行賽道測試的方法」，為下季作準備。

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