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體育

體壇快訊：港七欖賽勢破入場紀錄

【明報專訊】「2025年國泰／滙豐香港國際七人欖球賽」將於本月28至30日首於啟德體育園主場館上演，主辦方昨公布已售出近38,500張3日套票，連同香港賽馬會屆時將接待5000名學生觀賽，料賽事總入場人數將達12萬，超越前比賽場地香港大球場就賽事而設的可容納觀眾人數。

白禮頓5月訪港爭衛冕七人賽

2025年香港足球會渣打七人足球賽將於5月16日至18日假香港足球會足球場上演，大會昨公布英超的白禮頓將訪港爭衛冕，而荷甲的阿爾克馬爾亦將首參賽，與香港足球會隊、標準流浪、中國香港U22及友誼聯賽選手隊等16隊戰主賽事。

艾卡拉斯闖印賽8強

爭取衛冕印第安韋爾斯網球賽男單的西班牙籍好手卡路士艾卡拉斯，昨在16強直落兩盤淘汰保加利亞籍名將狄米托夫，今早將與阿根廷籍的謝倫杜洛爭闖4強。女單方面，白俄羅斯籍「世一」莎芭倫卡亦以兩盤挫英籍球手卡泰爾殺入8強。

日本點兵重召伊藤洋輝

日本隊主帥森保一昨為未來兩周在世界盃亞洲區外圍賽第3圈迎戰巴林及沙特阿拉伯隊點兵，效力拜仁慕尼黑的後衛伊藤洋輝傷癒獲重召，一眾英超兵如遠藤航、三笘薰及鎌田大地在列，惟森保一前日在東京高速公路駕車時與一輛卡車相撞，事件沒人受傷。

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