伍家朗遇駱健佑延不勝走勢 全英賽無緣8強

伍家朗過去四鬥駱健佑皆以直落兩局告負，昨仗再遇「剋星」首局戰至中段被拉開後先輸15：21。伍家朗在次局早段續處劣勢，一度落後4：10，即使隨後追至14：14平手，但受制對方頑強的底線對板下，最終這港隊星將再輸一局17：21，無緣8強。駱健佑晉級後將惡鬥國家隊的世界一哥石宇奇爭入4強。

安賽龍負林俊易一輪遊

暗示暫離賽場「現感覺很差」

至於4號種子的丹麥籍前「世一」安賽龍昨晨則在首圈以局數1：2不敵中華台北隊好手林俊易，賽後更表示有意暫離球場，「若我打不出最佳表現，任何人都可擊敗我。此仗對手打得很好，反而我就像掙扎求存一樣。說實話我現在感覺很差，雖然不想說太多，但我認為自己是時候有個更長的假期」。

中國羽毛球大師賽方面，港隊混雙鄧俊文／吳芷柔於16強以直落兩局淘汰國家隊的商亦辰／林芳靈，晉級後將與另一國家隊組合李泓毅／鮑驪婧爭入4強；另一港隊混雙組合呂俊瑋／傅智恩則與女單的馬子雪同於16強下馬。

另外，將於4月27日至5月4日假廈門舉行的蘇迪曼盃昨完成抽籤，港隊將與國家隊、泰國及阿爾及利亞隊同處A組，爭取首兩名出線8強。