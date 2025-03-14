阿辛斯奧起孖助維拉淘汰布魯日 大戰PSG爭闖4強

維拉上周在首回合作客以3：1取勝，此戰有另一外借翼鋒「福仔」拉舒福特在17分鐘博得對方守將基利安尼沙比直紅被逐。後備兵阿辛斯奧其後在50分鐘打破僵局，他繼上仗尾段射入12碼後再次攻破對方大門，左閘伊恩馬特臣亦在7分鐘後施射省中人入網，阿辛斯奧更在61分鐘射成3：0完賽，終助球隊兩回合計大勝6：1晉級，將與淘汰另一英超勁旅利物浦的PSG會師8強。

相隔42年後再入8強的維拉，意味主帥艾馬利及阿辛斯奧同樣將倒戈舊主，後者賽後稱未急需專注於備戰PSG，並指「我在維拉很舒服，與隊友、球迷和這座城市相處得很愉快」。

多蒙特反勝里爾 甘美治續約拜仁

至於上屆歐聯亞軍多蒙特在另一場16強次回合雖初段先失一球，但藉隊長安利簡恩及麥斯比亞在下半場各建一功，作客2：1反勝里爾，總比數險勝3：2，將在8強面對巴塞隆拿。

此外，德國隊為備戰在歐洲國家聯賽8強對意大利隊，昨公布23人名單，其中國際米蘭中堅恩比錫克首度入選大國腳；而隊長甘美治昨宣布與德甲班霸拜仁慕尼黑續約至2029年夏天。