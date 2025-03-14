皇馬贏12碼揚威打吡 8強撼阿仙奴 艾華利斯極刑雙腳觸球 VAR判射失累馬體會出局

首回合作客負1：2的馬德里體育會開賽27秒便憑中場干拿加歷查近門射入打開紀錄。27分鐘，馬體會前鋒祖利安艾華利斯左路突破勁射被皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯單手拍出。下半場接戰僅兩分鐘，艾華利斯禁區頂怒射又被高圖爾斯撲出。68分鐘，皇馬箭頭基利安麥巴比禁區內被敵衛基文迪朗格勒拉跌獲判12碼，惟翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞操刀一飛冲天。兩軍兩回合法定時間180分鐘打和2：2，加時雙方未添紀錄需互射12碼決勝，結果艾華利斯在次輪主射時疑因跣腳兩度觸球被VAR推翻入球，加上隊友馬高斯洛蘭迪的射門亦被高圖爾斯救出，終令只有盧卡斯華斯基斯「宴客」的皇馬以4：2取勝，殺入8強。

施蒙尼斥判決 反問「誰看到」

馬體會主帥施蒙尼賽後憤怒地說：「我從未見過VAR介入互射12碼，從不！球場內所有人，有誰看到觸球兩次？請舉手！球證指艾華利斯的重心左腳也觸及皮球，但它並未因此有絲毫移動。」但高圖爾斯說：「我感到艾華利斯觸球兩次，所以告訴了球證。這確是難以用肉眼觀察的，對手也運滯，而己隊這仗表現實在亦未達應有水準。」西甲排第3的馬體會將於下周一凌晨的聯賽，主場大戰領前1分和少踢1場的榜首球隊巴塞隆拿，而主隊翼鋒安祖哥利亞因上場聯賽負基達菲時領紅，被西班牙足總以該仗侮辱球證為由重罰停賽5場。

阿迪達促麾下進步 史達寧下仗停賽

皇馬的8強對手將會是阿仙奴。首回合作客狂勝7：1的「兵工廠」昨主場雖收起多名主力，仍憑翼鋒史達寧上半場助攻辛真高及迪格蘭賴斯以2：2打和兩度落後的燕豪芬，總比數大勝9：3，領隊阿迪達說：「我們想與世上最好的球隊競爭。為了做到這一點，球員必須一直堅持下去。這是一件難事，但我們已連續兩季歐聯晉級8強。我們有能力做得更好。」惟獲選為此役最佳球員的史達寧，因累積黃牌問題，將在8強首回合自動停賽1場。