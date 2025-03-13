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體育

王諾弘精英賽摘3金 同破紀錄封王 男女拔萃團體四連霸

【明報專訊】全港學界精英田徑（團體）比賽昨於啟德青年運動場煞科，整日賽事有7個項目誕生新紀錄。其中拔萃男書院的「氣袋」王諾弘憑男子800米長跑及4×400米接力決賽破紀錄稱王，加上首日賽事的男子1500米同以新紀錄奪冠，成為「三金得主」。拔萃男書院與拔萃女書院則順利衛冕團體賽達成四連霸。

梁靖恆取兩金 「背拔萃名字就是責任」

首日在男子1500米摘冠的男拔萃跑手王諾弘，先在800米跑出1分54.54秒奪金，聯同亞軍的香港華仁書院馬榕生，齊破前屆1分57.56秒紀錄，王諾弘賽後感謝同校隊友在前500米領跑支持，讓自己尾段能更輕鬆衝刺。同為男拔萃的梁靖恆亦在男子200米決賽以21.22秒奪冠，與同校的古綽峰與南島中學的Jun Chaemin同破紀錄列三甲。梁靖恆賽後直言此戰是人生里程碑，「背着拔萃的名字，就是一份責任，日後目標會放在香港紀錄」。王諾弘與梁靖恆下午代表男拔萃出戰男子4×400米接力決賽，跑出3分23.14秒破紀錄奪魁，令王諾弘個人獨取三金。

男子「百米飛人」方面，就讀大光德萃書院的大會紀錄保持者郭俊廷，在決賽跑出10.64秒，以0.12秒之差擊敗其港隊世青賽接力隊友、彩虹邨天主教英文中學的陳庭方，蟬聯冠軍。由隊友變對手，二人賽前已在社交網上載影片打「牙骹戰」。郭俊廷表示與對方在精英賽較量分外有趣，「我們在田徑場上認識，加深友誼的方法不是場外去玩，而是透過競技」。

郭俊廷力壓港隊隊友膺百米飛人

此外，聖馬可中學的林皓壹雖在男子400米初賽僅以次名晉級，惟他在今屆決賽跑出49.03秒奪冠，刷新順德聯誼總會翁祐中學的黃佑楠在上屆創下的49.39秒舊紀錄，成為昨早首名破紀錄奪冠的健兒。他表示賽前已「幾十萬次」提醒自己必定會勝出，加上教練及家人支持，讓他做好心理準備面對比賽。

至於女子組，協恩中學的黃詠瞳與同日較早前贏得女子100米「欄后」的德望學校庾沛怡，以及港大同學會書院的黃韻之，在女子100米決賽爭持激烈，結果由黃詠瞳以12.19秒首名衝線。

團體賽結果，男拔萃在男子組以134.5分稱王，力壓得87分的余振強紀念中學及72分的喇沙書院；拔萃女書院以135.5分封后，僅以2.5分之微擊敗德望學校，協恩中學以116分摘季。

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