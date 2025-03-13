伍家朗全英賽反勝李梓嘉闖16強

李卓耀力戰3局負李佳豪

連續3系列賽「一輪遊」

世界排名第19位的伍家朗今晨在首圈面對宿敵李梓嘉，首局拉鋸至末段一度領先16：13的伍家朗，其後被打出一段5：1反超，終先輸19：21。不過其後兩局伍家朗均於中段拉開比數，結果他連贏兩局21：16、21：12，局數2：1反勝，交手紀錄改寫成5勝6負，將與世界第14的新加坡隊名將駱建佑爭入8強。

至於李卓耀今晚則面對台將李佳豪，他首局戰至7：7後漸被拉開，包括在落後9：11時被打出一段5：0攻勢，終以16：21先失一局。次局早段連番失誤被拉開1：5，雖然其後力追至7：7平手，雖然中段遭對方強攻一度拉開3分，但李卓耀改變打法更多在網前放短波奏效，並打出一段7：0攻勢，終贏21：16扳平局數。

決勝局李卓耀沿用較多網前打法延續優勢，但在領先至20：16時的賽點時連失4分，最終戰至刁時輸23：25。這名世界排名第21位的港將在年初的印度公開賽奪得男單亞軍後表現回落，連同今次賽事，連續3項超級系列賽首圈出局。而晉級的李佳豪將於16強後面對爆冷以2：1擊敗同胞奈良岡功大的日本隊球手田中湧士。