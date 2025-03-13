港足決選備戰友賽澳門 李小恆首入圍

現世界排名155位的港足，下周三晚上8時在旺角大球場友賽排193位的澳門隊，然後本月25日出戰首場亞洲盃外圍賽第3圈作客新加坡隊，昨公布友賽澳門的決選23人，有9名中國聯賽球員，包括兩名中甲球員吳宇曦與余在言，以及兩名上月轉戰中超的翼鋒，入籍兵李小恆以及由東方加盟青島海牛的黃皓雋，他們在1月代表港足出戰省港盃。黃皓雋繼去年6月世界盃外圍賽後，相隔9個月重返大港腳；上月底加盟東方的賓紀文亦有入選，與李小恆齊爭首次國際A級賽上陣。港足下周一開操。

港足今次只選兩名門將，在初選的中超雲南玉昆後衛徐宏傑則落選；同在初選的米高、馬斐、何瀧浩與龐焯熙，則代表港足U22下周三及六作客友賽兩鬥緬甸隊。

陳晉一隨申花亞冠16強止步

至於港足決選在列的中超上海申花左閘陳晉一，昨在亞冠精英聯16強次回合續正選踢足全場，但作客0：4大敗予日職川崎前峰，兩回合反負1：4出局；首回合領先兩球的神戶勝利船，作客0：2負韓職FC光州，兩回合計被逼和，戰至加時118分鐘遭絕殺，總比數負2：3於16強止步。