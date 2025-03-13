曼聯熱刺全力爭歐霸 殘陣紅魔迎皇蘇 傳隊醫請辭

蒙特復操 今仗或未趕及披甲

曼聯本月3戰未嘗一勝，中堅哈利馬古尼與中場文路爾烏加迪同因傷已缺陣兩仗，日前英超主場被阿仙奴逼和1：1，再有後衛利尼約路半場傷出，今仗上陣成疑。大腿受傷已缺陣3個月的中場美臣蒙特雖已復操，預計今仗仍未能復出。紅魔近兩季都傷兵滿營，據報同樣任職近兩年的運動醫學主管奧迪斯哥爾與隊醫占莫臣，近日已請辭將會離任。曼聯憑前鋒約舒亞舒克斯建功，首回合作客1：1打和皇蘇，後者同樣低迷已連續4場不勝，包括日前西甲主場0：1負西維爾。

另邊廂，熱刺首回合作客0：1負荷甲球隊阿爾克馬爾，明晨次回合重返主場爭入8強，但球隊亦已連續3場不勝。中場占士麥迪臣賽前受訪談及，球隊今季受到多名主力長期養傷困擾，需靠鬥志爭勝，「今季我們有很多場僅負一球，今次首回合落後下，必須踢出鬥志才能反勝」。熱刺曾在去年10月歐霸分組賽主場與阿爾克馬爾交手，當時憑前鋒李察利臣射入12碼小勝1：0。