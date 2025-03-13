PSG極刑戰淘汰紅軍 當拿隆馬兩撲救居功 領銜闖歐聯8強

PSG首回合主場狂攻卻負0：1，次回合征戰晏菲路球場，12分鐘反客為主先開紀錄，利物浦中堅伊巴希馬干拿迪解圍傳中不遠，皮球溜入門前讓狀態大勇的翼鋒奧士文尼迪比利輕鬆射入空門，亦是這名法國國腳踏入2025年後第21個入球。這支法甲豪門全場21次攻門8次中龍，比主隊19射3中還要多，加上「紅軍」翼鋒路易斯迪亞斯和小將查洛爾昆沙頭槌攻門被當拿隆馬撲出及中柱，PSG在法定時間贏1：0，兩回合計追平1：1。加時未分勝負要互射12碼。意大利國腳當拿隆馬在第2及3輪救出達雲紐尼斯及居迪斯鍾斯的操刀，PSG則4輪全中終贏4：1晉級8強。

安歷基讚麾下關鍵時刻發揮出色

安歷基賽後表示，若利物浦門將艾利臣比加主宰首回合，次回合就屬於當拿隆馬的比賽，「兩隊都值得晉級，但今次PSG表現更好，互射12碼時充分展現個性和勇氣。在歐聯並非取決穩定性，而是必須在關鍵時刻發揮出色，這場勝仗無疑讓我們變得更強」。

利物浦在英超領先15分奪冠在望，但繼英格蘭足總盃後再於歐聯出局，意味今季大勇的穆罕默德沙拿要爭今年金球獎的機會將大打折扣。主帥史諾賽後表示，昨仗是他參與過最精彩的比賽，「這仗具備一場精彩足球比賽該有的元素，球隊的表現很出色，雙方在比賽的差距實在很小，可能我們只是差點運氣」。紅軍緊接下周一凌晨將要出戰英格蘭聯賽盃決賽與紐卡素爭冠，但右閘阿歷山大阿諾特昨仗73分鐘因傷離場，史諾承認這名英格蘭國腳或無緣這場在溫布萊球場舉行的決賽上陣，「情况看來不太樂觀，如果他能夠在決賽登場，我會感到意外」。

拉芬夏耶馬領巴塞輕取賓菲加晉級

至於另一場歐聯16強次回合，巴塞隆拿憑翼鋒拉芬夏比洛尼上半場梅開二度，加上17歲新星拉明耶馬亦傳射居功，領銜在主場3：1擊敗賓菲加，兩回合計大勝4：1闖8強。