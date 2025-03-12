艾納斯闖亞冠聯8強 C朗締30歲後入球紀錄

艾納斯昨於主場開賽9分鐘先藉艾斯迪格拿門將解圍失誤，杜蘭隨即笠入空門開紀錄。27分鐘，沙迪奧文尼殺入禁區內博得極刑，C朗操刀中鵠拉開比數，亦是這名40歲球星踏入30歲後起計第464個入球，超越自己30歲前的463球里程碑。客軍在完半場前補時有中場美蘭阿馬迪兩黃一紅被逐。踢多一人的艾納斯在換邊後再靠杜蘭於84分鐘「埋齋」，加盟兩個月便第3次梅開二度，助球隊以3球淨勝，總比數3：0淘汰艾斯迪格拿，在轉制後的亞冠聯連續兩屆闖8強。賽後艾納斯意籍名帥皮奧利將勝利歸功麾下日常勤奮的備戰工夫，又認為球隊正向着正確方向發展。杜蘭則表示即使沙特聯與英超風格截然不同，但自己已很快適應。

橫濱水手武里南聯同晉級

另外，上屆亞軍的日職球會橫濱水手昨在另一亞冠聯16強次回合，主場以4：1大勝中超勁旅上海海港，總比數贏5：1晉級。而泰國的武里南聯同晚作客1：0挫馬來西亞的柔佛DT，兩回合以同樣比數晉8強。