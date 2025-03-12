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體育

曼聯200億建10萬人新主場 拉特克里夫指裁員為節流 點名數魔兵薪資過高

【明報專訊】英籍富商拉特克里夫入股曼聯逾一年後，昨接受數間英國傳媒專訪剖白管治「紅魔」心路歷程。他指出曼聯正陷入財政困難，或本年底便耗盡資金，藉此強調裁員等節流措施的必要。曼聯同日公布新球場方案，計劃斥資20億鎊（約200億港元）在奧脫福球場附近興建可容納10萬人的新主場，有望取代溫布萊成為英國最大球場。

奧脫福附近動土 料年收入增733億

拉特克里夫接受英國廣播公司（BBC）、天空體育、《泰晤士報》及《每日電訊報》等英媒專訪，透露日內將公布曼聯新球場計劃。會方同日宣布在奧脫福附近興建可容納10萬人的新主場，配合該區重建計劃，每年有望帶來73億鎊（約733億港元）收入。拉特克里夫訪問時稱新球場有望在5年內建成，形容將是「世上最標誌性的足球場」。至於奧脫福球場的未來動向，曼聯則未有交代。

指球會陷財困 年底前或耗盡資金

拉特克里夫目前擁有曼聯28.94%股權，成為球會共同持有人之一。他分別直接承認紅魔存在財政煩惱，「若球會不採取任何節流措施和架構重組，即使我已為曼聯注資了3億美元（約23.3億港元），以及今夏轉會窗不買人，仍會在今年底前耗盡所有資金」。拉特克里夫入股後，曼聯先後公布裁員、關閉員工餐廳，以及終止功勳主帥費格遜球會大使身分等節流措施，他透露職員架構將由1100人削減至700人，並指作為球會必然希望把主要開支投放在球隊上，「我們希望投資在世上最佳的球員，多於提供免費午餐」。

批有球員能力不足 認去年續約坦夏格錯誤

曼聯連續兩季在英超表現失色，今季聯賽尚餘10輪下暫排第14位，恐創隊史新低。拉特克里夫承認隊內部分球員存在能力不足、薪資過高等問題；他又稱，球會今夏仍在繳付部分已加盟球員的轉會費，包括安東尼馬菲奧斯、卡斯米路、海倫、奧拿拿，甚至是早於2021年「投魔」、現正外借予車路士的查頓辛祖。

拉特克里夫又為去年11月才上任的領隊魯賓艾摩廉護航，強調對方目前「限米煮限飯」，「在球隊飽受傷兵等問題下，他可用的人腳有限。他在季中接掌並沒太多時間建立球隊風格，但仍可見到一點悅目的表現」。此外，他承認去年夏天跟前帥坦夏格續約，導致同年10月底賠上2000萬鎊（約2億港元）解僱對方是錯誤，但強調當日續約非其一人決定。

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