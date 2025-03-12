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體育

金塊西岸榜首戰挫雷霆 約基治看淡個人獎項

【明報專訊】丹佛金塊昨於NBA常規賽的西岸榜首戰，憑全隊高達逾六成的投籃命中率，作客以140：127力克奧克拉荷馬雷霆，終止對方七連勝走勢，但賽後仍以11場勝差落後對方居次。

金塊在兩大球星約基治及查美梅利領銜下昨仗火力全開，四節得分皆逾30分，全隊命中率高達60.5%，三分球亦32投18中有56.3%的高命中率，最終作客以13分之差力克同樣有6人得分上雙的雷霆，結束對方七連勝強勢，賽後以42勝23負續居西岸次席，落後雷霆11場勝差。是役攻入全場最高35分的約基治表示：「我認為現時的我已打出生涯最佳的表現，這已足夠，是否能再奪MVP（年度最有價值球員）不由我決定。」而他亦大方稱讚雷霆頭號球星「SGA」基傑奧斯阿歷山大，認為對方今季的表現亦很值得問鼎該獎項。

畢拿加盟首三雙 領勇士破拓荒者

其餘賽果方面，金州勇士有球星占美畢拿取得加盟以來首個「三雙」的15分、10個籃板及10次助攻，助球隊在主場以130：120挫波特蘭拓荒者，五連捷後續守西岸第6位。至於洛杉磯湖人在「大帝」勒邦占士因傷缺陣下，雖有另一球星盧卡當錫貢獻「三雙」，最終仍作客以108：111負布魯克林籃網，吞下兩連敗。而多倫多速龍昨則在全隊搶下破隊史單場紀錄73個籃板下，在主場以119：104擊敗華盛頓巫師。

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