多蒙特征里爾多隱憂 維拉迎布魯日福仔爭開齋

多蒙特今季表現跌跌碰碰，既在德甲暫列第10，又需在歐聯淘汰圈附加賽挫士砵亭才晉身16強，而上周中首回合主場迎戰里爾全場攻門僅1次「中龍」下只能言和1：1，明晨作客今季18次主場不敗兼不敗率高達九成的里爾，勢將滿途荊棘。另值得提及的是，「蜂兵」前鋒古拉斯雖以10球領前歐聯射手榜，但近兩場歐聯比賽皆顆粒無收，而上月初履新的主帥尼高高華領軍至今的成績僅為8戰3勝2和3負，加上左閘丹尼爾史雲遜首回合觸傷膝部缺陣，令該位置恐成球隊死穴。

領燕豪芬6球 阿仙奴勢留力英超

同日英超球會阿士東維拉挾着首回合作客贏3：1的優勢迎戰布魯日，料有避戰日前聯賽挫賓福特的門將達米安馬天尼斯以及中場借將馬高阿辛斯奧及時復出。冬季轉會窗期間從巴黎聖日耳門（PSG）外借而來的馬高阿辛斯奧至今各賽事上陣7次獨取5球，當中3次獲得拉舒福特助攻，惟該名曼聯借將前鋒8次上陣仍未開齋，勢成此役另一焦點。

此外，首回合作客已以7：1狂勝燕豪芬的阿仙奴晉級機會已高唱入雲，料次回合主場勢收起部分主力，留力下周日主場惡鬥車路士的英超倫敦打吡戰。