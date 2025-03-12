明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

多蒙特征里爾多隱憂 維拉迎布魯日福仔爭開齋

【明報專訊】歐聯明晨尚有3場16強次回合比賽，其中只能在主場先和1：1的上屆亞軍多蒙特，將出征今季各賽事主場20戰、法定時間90分鐘僅兩負的里爾。而首回合作客布魯日凱旋的阿士東維拉，今返主場作賽的焦點，應是各賽事上陣8次仍「食白果」的曼聯借將前鋒「福仔」拉舒福特。

多蒙特今季表現跌跌碰碰，既在德甲暫列第10，又需在歐聯淘汰圈附加賽挫士砵亭才晉身16強，而上周中首回合主場迎戰里爾全場攻門僅1次「中龍」下只能言和1：1，明晨作客今季18次主場不敗兼不敗率高達九成的里爾，勢將滿途荊棘。另值得提及的是，「蜂兵」前鋒古拉斯雖以10球領前歐聯射手榜，但近兩場歐聯比賽皆顆粒無收，而上月初履新的主帥尼高高華領軍至今的成績僅為8戰3勝2和3負，加上左閘丹尼爾史雲遜首回合觸傷膝部缺陣，令該位置恐成球隊死穴。

領燕豪芬6球 阿仙奴勢留力英超

同日英超球會阿士東維拉挾着首回合作客贏3：1的優勢迎戰布魯日，料有避戰日前聯賽挫賓福特的門將達米安馬天尼斯以及中場借將馬高阿辛斯奧及時復出。冬季轉會窗期間從巴黎聖日耳門（PSG）外借而來的馬高阿辛斯奧至今各賽事上陣7次獨取5球，當中3次獲得拉舒福特助攻，惟該名曼聯借將前鋒8次上陣仍未開齋，勢成此役另一焦點。

此外，首回合作客已以7：1狂勝燕豪芬的阿仙奴晉級機會已高唱入雲，料次回合主場勢收起部分主力，留力下周日主場惡鬥車路士的英超倫敦打吡戰。

上 / 下一篇新聞