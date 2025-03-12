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體育

基沙文比寧咸勢主宰打吡命運 後上策應成殺着 馬德里雙雄爭8強席

【明報專訊】歐聯16強次回合明晨上演西班牙首都打吡大戰，由首回合作客敗走的馬德里體育會主場迎戰皇家馬德里，兩軍射手祖利安艾華利斯及基利安麥巴比固然續是焦點，但雙方主將基沙文和復出的祖迪比寧咸分途從後策應亦十分重要，甚或成為球隊能否晉級的關鍵。

皇家馬德里上周中首回合憑中場洛迪高高斯，以及取代因祖迪比寧咸停賽而擔正的巴謙戴亞斯建功，主場以2：1擊退一度由祖利安艾華利斯扳平的馬德里體育會。惟皇馬明晨之戰仍有暗湧，皆因包括丹尼施巴路斯在內的中後場既有3名長期「十字軍」，而門將泰拔高圖爾斯及中堅魯迪格也分別因傷和患上流感，避戰日前西甲主場以2：1挫華歷簡奴一役，並有在該仗停賽期滿復出的中場祖迪比寧咸於末段與對手發生碰撞後退下火線，惹來一同無緣此役的猜測。不過主帥安察洛堤昨派「定心丸」，稱相信上述3人如無意外應可披甲。

比寧咸適應新角色重拾佳態

比寧咸前年夏天由多蒙特加盟皇馬，上季即成球隊榮膺歐聯和西甲「雙冠王」的重要功臣，卻因基利安麥巴比今夏來投後，季初與雲尼斯奧斯祖利亞和洛迪高高斯組成新進攻「鐵三角」，令該名21歲英格蘭國腳未能適應下，入球和助攻亦大減及曾表達不滿，惟經「肥安」悉心調教後，比寧咸踏入去年11月後漸與眾鋒將磨合，主要殺着是適時後上攻門，迄今聯賽上陣21次攻入7球和交出6次助攻；歐聯則披甲10次入球及助攻各三，其中兩獲雲尼斯奧斯助攻，也為洛迪高穿針引線兩次。

基沙文適時移後鋪橋搭路

馬體會雖近66年在歐聯（包括歐聯前身歐洲冠軍球會）淘汰賽五度不敵皇馬，今次卻是首次在這賽事於可容納近7萬人的Civitas大都會球場擺下擂台，難怪主教練施蒙尼說：「球迷可推動球隊和帶來能量，這能讓事情變得容易，我們需要他們。」馬體會的另一「可靠先生」是下周便34歲的法國國腳基沙文，此子雖司職前鋒卻不時墮後「校炮」，今季西甲上陣27次入8球和交出全隊最多的5次助攻；歐聯則披甲9次入6球及有兩次助攻，其中又以近期串演右閘的中場馬高斯洛蘭迪3次為他搭橋鋪路最多。至於中場高基則是馬體會陣中唯一傷兵。

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