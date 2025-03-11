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體育

黎柏希學界精英賽跳高破紀錄封王 跑手稱啟德逆風礙爭佳績

【明報專訊】全港學界精英田徑（團體）比賽昨首度移師啟德青年運動場展開，首個賽日在男子跳高、1500米跑及400米跨欄項目誕生新紀錄，但同時有多名跑手均稱場地設計帶來的「逆風」影響刷新時間。次日賽事明早續演。

去年在港九區中學學界第一組（D1）田徑賽分別成為男、女子甲組「百米飛人」、彩虹邨天主教英文中學的陳庭方與德望學校的庚沛怡，昨賽後均稱起步點後方有高樓阻擋造成逆風，令跑步時變得辛苦；出戰男子200米初賽的拔萃男書院「飛人」梁靖恆亦提及，經過彎道時感受到逆風，需要更多練習適應場地。

首日賽事刷新3紀錄

賽事方面，喇沙書院中六生黎柏希雖去年D1田徑賽在爭議下未能破紀錄奪金，但今次在精英賽男子跳高以2.09米封王，打破同校師兄林衍澤的2.04米舊紀錄。創個人最佳成績（PB）的黎柏希賽後談及過去訓練不時感到挫折，「這次成績算是人生里程碑，希望日後打破香港U20紀錄的2.11米」。女子跳高方面，拔萃女書院的楊芷初跳出1.66米封后。

另邊廂，男拔萃「氣袋」王諾弘在男子1500米決賽跑出4分02.72秒首名衝線，聯同亞軍的中華基督教青年會中學黎柏朗、季軍的聖貞德中學黎天朗，以及第4的男拔萃的區皓駿齊破大會紀錄；民生書院的鍾朗晞則在男子400米跨欄決賽以53.88秒同樣刷新紀錄奪冠。

至於聖保祿學校（中學部）的邱蒨庭與女拔萃的徐穎恩，分別在女子100及400米初賽時同樣因傷需以輪椅離場，料無法次日賽事續戰。

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