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體育

啟德飛步跑下周日青年運動場開跑 約3200跑手參與 資深跑手稱上斜多彎考驗核心肌群

【明報專訊】啟德體育園本月正式開幕後，園區內首項跑步賽「啟德飛步跑」將於下周日舉行，約有3200名跑手參加，包括香港越野跑手曾福祥，他與將派學員參賽的另一跑會總教練文少杰上周試跑後表示，路線最大挑戰有上斜及較多轉彎位，考驗跑手核心肌群訓練。

啟德飛步跑由飛越啟德主辦及啟德體育園協辦，賽事設計了3公里及5公里路線，由啟德青年運動場作起點及終點，參加者比賽會途經啟德主場館、體藝館、北斗園、美食海灣及東營等設施。除了公開組、青少年組及2人同樂組，亦邀請企業、逾50間本地跑會跑手、九龍東中學學生、視障及聽障人士等參賽。

曾福祥文少杰齊讚啟德場位置便利

外號「怪獸」的曾福祥及Running Man Athletic Club跑會總教練文少杰，上周獲邀到啟德體育園試跑。本身為「Hill & Heal」跑會教練的曾福祥，其跑會連同他將有6至8人參賽；文少杰則派出5名跑會中長距離跑手參加5公里，上周已帶學員實測跑道及哪些位置要留意。

文sir表示，賽事其一挑戰是離開青年運動場後，在啟德體育大道上要跑一段斜路，「平時在運動場練習都是平路，上斜對跑手是挑戰，牽涉腳部一些核心肌群」。曾福祥補充另一挑戰為賽道多轉彎位，「平時短途賽事是向前直跑，今次轉向較多，賽前要做好核心肌肉訓練避免受傷」。

指跑步徑繁忙時段收費18元合理

二人試跑後均稱啟德地理位置優越、交通方便及環境開揚，適合舉辦跑步比賽，文sir也稱有意在青年運動場開跑步訓練班。就啟德青年運動場及體藝館跑步徑繁忙時段收費18元，文sir指運動場收費模式於海外盛行，舉例日本保養較好的運動場也需收費，「過去我一直有用九龍塘的聯校運動中心，嘉賓券是30元一張，所以18元我覺得是合理」。曾福祥提及曾到歐洲和雲南自費訓練，當地運動場跑步徑都要收費，分別為數鎊至10元人民幣，「若想在好的場地專心訓練，我都覺值得和願意給這價錢使用這設施」。

文sir亦認為啟德體育園適合舉辦中長跑賽事，「多一個場地就讓運動員多一個訓練選擇，讓學校和組織更易辦賽，始終在香港租場不是容易」。至於能否做渣打香港馬拉松起點或終點，他稱需交由主辦方詳細研究，「畢竟半馬和全馬賽事是21和42公里，需要用到路線非常廣闊，如何規劃避免影響當日交通是需要研究」。

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