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2025年3月11日星期二
利物浦16強再戰PSG 沙拿歐聯未破豪門 大勇迪比利領巴黎反攻
華迪斯養傷數周 利華古遜哀兵迎拜仁
拉耶神救助阿仙奴搶1分 作客逼和曼聯 落後利物浦15分
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【明報專訊】（請看附圖）
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