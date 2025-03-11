體壇快訊：里素斯基因父親猝逝退賽

港隊殘羽國際賽奪1金1銅

今年殘疾人羽毛球國際賽首站在西班牙舉行，港隊取得1金1銅，憑朱文佳於男子SH6級單打勇奪金牌，再拍蔡詠琪出戰混合SH6級雙打摘得銅牌；另外兩名港將蔡詠琪與黃麗明分別於女子SH6及SU5級單打分組賽止步。港隊已赴西班牙托利多迎第二站賽事。

蜻蜓挫領航猿奪東超

台灣P.League+的桃園璞園領航猿前晚與日本B.League球隊廣島蜻蜓會師在澳門上演的東亞超級聯賽（EASL）冠軍戰，領航猿最終以68：72飲恨，仍締造台灣球隊在東超最佳成績；另一台灣球隊新北國王則在季軍戰尾段憑蘇士軒攻入關鍵三分球，以84：80挫琉球黃金國王摘季。

SGA轟40分領雷霆破金塊

奧克拉荷馬雷霆昨在NBA常規賽憑今季最有價值球員（MVP）大熱的「SGA」基傑奧斯阿歷山大獨取全場最高40分，主場以127：103挫有另一名MVP熱門約基治在陣的丹佛金塊，收穫七連勝，賽後53勝11負鞏固西岸榜首位置，金塊41勝23負排西岸第3。

鄭欽文印賽拍走孫璐璐闖16強

8號種子國家隊的鄭欽文，昨在印第安韋爾斯網球公開賽女單第3圈，以盤數2：0打敗新西蘭籍的孫璐璐晉身16強，但另一國手王欣瑜以同一比數被4號種子美籍的彭古拉淘汰。其餘晉級的種子球手有波蘭籍的施維雅達、哈薩克籍雷芭堅娜、俄羅斯籍的17歲新星米拉安祖娃等，而過關的男單種子球手有俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫、希臘籍的特薛斯柏斯和丹麥籍的魯尼，而非種子球手日本籍的綿貫陽介則爆冷挫16號種子美籍的堤亞科。