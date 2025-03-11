拉耶神救助阿仙奴搶1分 作客逼和曼聯 落後利物浦15分

阿仙奴前兩場英超僅1分，此役上半場補時更被曼聯隊長般奴費南迪斯直入罰球先失守。兵工廠74分鐘藉中場迪格蘭賴斯禁區內第一時間抽射扳平，他在84分鐘更作關鍵解圍從後踢走敵鋒海倫的腳下球。補時4分鐘，「般費」撞射被阿仙奴門將大衛拉耶拍出，後者即回身在對方小將杜比哥利亞趕到前單手拍走皮球，逃過被絕殺搶得1分，但已被利物浦拋離15分。

阿迪達拒認爭霸夢碎

車路士挫李城 彭馬首射失12碼

英超賽會賽後計算，若利物浦下月初連勝愛華頓及富咸，阿仙奴又在下月13日主場賓福特在內未來4場聯賽全敗，「紅軍」便可當日提早封王。惟阿迪達說：「我此刻不想稱球隊已冠軍夢碎，只知餘下聯賽須全勝，所以我為這次和波沮喪，但事實是若非拉耶末段撲救，我們已敗走。」

曼聯主帥魯賓艾摩廉稱讚般費之餘，渴望球隊需要有更多個像這名中場大師，「不單因為他的質素，還有其作戰精神和個性」。「紅魔」28戰34分排第14；另外，熱刺有孫興慜以極刑結束各賽事9仗入球荒，但主場只能2：2逼和般尼茅夫，賽後與紅魔同分排13位；車路士縱有高爾彭馬在英超首次12碼「宴客」，仍憑古古列拿奠勝，主場1：0挫李斯特城，賽後28戰49分以兩分反壓曼城升第4。