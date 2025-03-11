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體育

利物浦16強再戰PSG 沙拿歐聯未破豪門 大勇迪比利領巴黎反攻

【明報專訊】利物浦上周中在歐聯16強首回合作客險勝巴黎聖日耳門（PSG）1：0，明晨次回合佔主場之利似被看高一線，力爭歷來第29次晉身8強，但鋒將穆罕默德沙拿今屆三碰知名球隊全無表現，或已被踏入2025年在各賽事獨取20球的敵鋒奧士文尼迪比利比下去。

利物浦上周中被PSG狂攻，藉門將艾利臣比加全場9次撲救，加上中場哈維艾利洛末段一箭定江山險勝1：0凱旋，領隊史諾賽後不諱言獲幸運之神眷顧，敵帥安歷基則豪言次回合照攻，難怪「紅軍」左閘安德魯羅拔臣賽前說：「PSG已展示實力，他們很可能是己隊今季最強勁的對手，次回合一定會是另一場苦戰。我們不能依靠艾利臣比加再次力挽狂瀾，而是必須提升整支球隊的戰力。」

迪比利今年轟20球 創近半世紀紀錄

然而，穆罕默德沙拿雖在英超八面玲瓏，日前在聯賽連入兩球12碼，個人梅開二度助球隊反勝修咸頓後，以184個入球追平曼城的阿根廷籍名宿阿古路，成為並列英超總入球最多的外籍球員，但沙拿今屆歐聯卻只對歐洲賽經驗稚嫩的博洛尼亞、基羅納及里爾各入1球，面對AC米蘭、皇家馬德里及PSG均「食白果」兼零助攻，故明晨這位「埃及美斯」勢要正名。另外，據英國傳媒報道，近5季獲Nike贊助球衣的利物浦，已與另一體育品牌adidas簽署為期5年、每年價值逾6000萬鎊（約6億港元）的合約，今年8月1日生效。

另邊廂，在歐聯斬獲6球的PSG鋒將奧士文尼迪比利，今季各賽事上陣35場入28球，其中今年披甲15次轟20球，成為近50年來首個開年首3個月入波達此數據的法甲球員，狀態之佳無出其右，作客晏菲路球場勢續掛帥；至於日前在法甲大勝雷恩中未有擔正的PSG翼鋒包括「字母哥」基華拉斯基利亞及中場域天拿等7名主將，此役勢將復任正選。

巴塞缺古巴斯 養精蓄銳鬥賓菲加

同日首回合作客小勝1：0的巴塞隆拿將在主場迎戰賓菲加。巴塞此役雖有上仗領紅的守將古巴斯停賽，但因日前軍醫猝逝而取消西甲對奧沙辛拿，間接令眾將得以養精蓄銳。

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