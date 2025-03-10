利物浦反克修咸頓 沙拿膺英超外援入球王

兩入極刑 看齊曼城名將阿古路

全場擁逾七成控球及28次攻門的利物浦，在完半場前補時階段意外先失守，被修咸頓中場史摩邦尼藉一次禁區內混戰射入先開紀錄。不過紅軍換邊後續狂攻，先於51分鐘由前鋒達雲紐尼斯接應翼鋒路易斯迪亞斯的左路傳中撞射入網扳平，再於3分鐘後由紐尼斯博得12碼，沙拿操刀中鵠反超前。及至88分鐘，紅軍藉對方守將犯手球再獲12碼，沙拿再次主射得手，個人梅開二度，領銜在主場以3：1反勝「聖人」，各賽事四連捷，賽後29戰70分，未計今晨次席的阿仙奴作客曼聯一役，榜首優勢達16分。

是役攻入兩球極刑的沙拿則同時寫下多項紀錄，包括以184個入球追平曼城名宿阿古路成為並列最多英超總入球的外籍球員、超越哥頓鶴臣進佔紅軍隊史入球榜第3位、單季製造43個英超入球破隊史紀錄，以及已成為英超經理人遊戲單季史上最高得分（306分）的球員。

不過賽後沙拿對此仗整體表現感不滿道：「感覺上半場有些馬虎，速率亦不足，若想贏英超或歐聯，我們可做得更好。」紅軍主帥史諾則續為爭冠話題降溫，「距冠軍之路仍很遙遠，現階段仍言之尚早」。另阿士東維拉昨憑倒戈鋒將奧尼屈堅斯一箭定江山，作客1：0挫賓福特，結束歐聯後7輪聯賽不勝。