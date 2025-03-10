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體育

吳安儀表演賽負世一勒查露 冀推動女子桌球登更大舞台

【明報專訊】世界格蘭披治桌球大獎賽昨上演冠軍爭霸前，早上舉行另一場強強對碰的表演賽，由女子世界排名第2的香港「四眼Cue后」吳安儀大戰泰籍「世一」勒查露，終由後者直落兩局勝出。吳安儀賽後稱與勒查露姊妹情深，希望藉表演賽把女子桌球登上更大舞台、推動發展。

賽事以3局2勝形式進行。吳安儀首局被勒查露單棒「起break」打出51度，先負10：88；次局先以0：14落後，但在現場球迷高呼「安儀加油」打氣下一鼓作氣，單棒打出45度。勒查露隨後打出20度追至落後45：52，及後再成功把枱上剩下的藍、粉紅及黑波全數清袋。勒查露再以63：52勝出，直落兩局擊敗吳安儀。

盼日後啟德辦女子賽

吳安儀落敗後，在記者會說笑道：「本身想帶佢（勒查露）食餐好嘅，今（昨）日之後可能帶佢食麥當勞算。」稱對方需趕回泰國探親，未能一起四處遊逛。對於香港相隔36年再辦桌球排名賽，安儀表示榮幸能參與其中，認為這次表演賽是推廣女子桌球的大好機會，希望日後能看見有女子賽事在啟德上演，「能在一個大型場館，有這麼多觀眾入場下打波，能讓大家看看女將水平，我認為女子桌球正在慢慢進步起來」。初來香港獻技的勒查露稱這次表演賽心態更輕鬆，享受在香港比賽。

吳安儀上月底確認取得未來兩季男子世巡賽資格，相隔兩年重返最高殿堂；來季攜手作戰的勒查露在她身旁親自說「歡迎回歸」，「希望更多女球手加入世巡賽行列，一起贏更多比賽」。

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