羅拔臣10：0橫掃冰咸揚威啟德 大獎賽決賽首直落勝出奪180萬獎金 「想每星期在這裏比賽」

主辦方：今屆累計逾2.3萬人次入場

決賽採取19局10勝，分下午及晚上兩節進行。羅拔臣首4局接連「起break」取勝，第2局締單棒「破百」104度，隔6年再闖排名賽決賽的冰咸及後嘗試掙扎，在第6和第8局打出單棒56及63度，但屢把主導權拱手相讓，使羅拔臣接連4局反勝，在下午時段完結時意外以局數8：0零封冰咸。

比賽晚上重開後，冰咸在第9局打出單棒47度，一度領先53：6。兩人其後互設「士碌架」鬥智鬥力，讓在場觀眾拍案叫絕，但冰咸在領先60：47時再打失紅波，再遭羅拔臣「清枱」反負60：69。羅拔臣在第10局再贏69：27，創下大獎賽決賽首次「直落十」勝出壯舉；他繼2020年後第2次贏得大獎賽錦標，亦是其職業生涯第25座冠軍獎盃。

羅拔臣繼2020年歐洲大師賽後，生涯第2次決賽零封對手稱王。這名前世界一哥在賽後記者會認同香港是其福地，「來港出戰3次贏了兩個冠軍，命中率似乎不錯，想每星期都在這裏比賽了」。他承認對橫掃對手感意外，稱自己全力以赴不感歉意，「並不對冰咸慘敗感不好意思，但會替他感到不值，想他能發揮更好，畢竟他這星期打敗不少好手」。

大獎賽前世界排名第19位的羅拔臣，今季較早前已贏得英格蘭公開賽，賽後料升上世界前16位的他，有望在下月舉行的世界賽直入正賽，這讓他回首今季奇妙旅程，「去年12月的時候，我的估計世界排名約是40幾位，能來到現在的高度算是了不起」。

冰咸憶叔叔昨早離世淌淚

冰咸經歷慘敗後，在賽後場上講話時提到其叔叔Ray昨早離世，其間眼泛淚光。他在記者會上透露完成下午賽事回酒店後得悉噩耗，但強調此事無影響發揮，也沒想過晚上棄戰，「他病了整個星期，有心理準備這只是遲早的事」。他把失利歸咎自己多次向對手送上機會，「或許決賽在另一天上演，打完10局會是5：5，我有幾局差2、3球便可拿下局數，這天只是倒霉的一天」。