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體育

加西亞奪LIV高爾夫球巡迴賽香港站雙冠 個人賽低標18桿登頂 領Fireballs GC贏團體賽

【明報專訊】一連3日的LIV高爾夫球巡迴賽香港站昨於香港哥爾夫球會粉嶺球場煞科，西班牙籍的Fireballs GC隊長加西亞憑最後一回合錄得低標準7桿，總成績打出低標準18桿稱王，其所屬隊伍亦以總計低標準37桿奪得團體賽冠軍，令他同時成為雙冠得主，而隊友的墨西哥籍球手阿巴拉咸安瑟亦繼上屆個人冠軍後，連續兩年收穫冠軍。

曾高踞世界排名第2的加西亞昨保持穩定發揮，甫開賽第3洞已抓下一隻「老鷹」，加上第8至11洞連續捉下「小鳥」，在16洞再捉「小鳥」，整日比賽終以低標準7桿完成，分別以3及4桿優勢力壓代表Stinger GC的Dean Burmester及HyFlyers GC隊的米基遜，摘得桂冠兼獨取400萬美元（約3100萬港元）獎金，相隔8個月後再奪個人第2座LIV冠軍。至於以外卡參賽、來自中華台北的首名華人球手李玠柏，終以低標準9桿與其餘5名球手同列第12名。

大會設同樂谷 攤位遊戲助燃氣氛

團體賽方面，作為Fireballs GC隊長的加西亞也率領同胞隊友安瑟、馬沙維和大衛佩治以總成績低標準37桿後上奪冠，獎金為300萬美元（約2300萬港元），隊伍亦繼上站阿德萊德站再次奪冠。今站亞、季軍則是Stinger GC及Ripper GC。45歲加西亞賽後笑言：「我向去年為安瑟球僮、今年轉為自己球僮的湯臣起了一個暱稱『金剛』（King Kong）』，意思是『香港之王（King of Hong Kong）』，今次有他的輔助就是取勝關鍵。」而3名隊友亦感謝加西亞的指導及支持，其出色的領導力能協助團隊繼續進步。

此外，大會也在場內設置「粉嶺同樂谷」，安排適合一家大小的攤位遊戲，讓球迷感受熾熱氣氛。本地球迷龍先生攜同兒子Matthew首次現場觀看這項賽事，並認為香港需要更多大型賽事來刺激經濟。現居香港的法籍媽媽Elodie，與女兒Zoe及Liv則覺得能一邊觀戰一邊玩樂是不錯的事。

香港哥爾夫球會會長郭永亮總結時提到：「LIV的行政總裁和政府官員均希望將賽事繼續在香港舉辦，球會會積極配合各方。」他又透露今屆賽事至少有來自40個不同國家和地區轉播，料全球有超過8億個家庭收看。

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