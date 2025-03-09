體壇快訊：10人傑志5球大勝北區

佳特力車隊落實明年加入F1

世界一級方程式（F1）賽會前晚宣布正式批准通用汽車（GM）旗下品牌佳特力（Cadillac）為名的新車隊明年起正式加入F1，成為第11支車隊。這支車隊參賽首兩年將先由法拉利供應動力單元及變速箱，最快2028年才改用自家研發引擎，現時仍在評估不同車手人選。

薩維利夫印賽首圈意外下馬

頭號種子的德國籍世界二哥阿歷山大薩維利夫昨在印第安韋爾斯網球公開賽男單首圈，意外以盤數1：2反負荷蘭籍球手奇克斯普；4號種子的挪威籍好手卡斯柏魯迪亦在首圈同以局數1：2不敵美籍球手基朗，雙雙提早下馬。

比寧咸復出領皇馬爭返勝軌

衛冕的皇家馬德里今晚西甲將在主場迎戰華歷簡奴，「銀河艦隊」上輪作客以1：2不敵貝迪斯後，聯賽榜已跌至第3位兼落後榜首的巴塞隆拿3分，今仗有早前直紅被逐的中場祖迪比寧咸可刑滿復出，勢必全力爭返勝軌。暫列次席的馬德里體育會則在同晚征戰基達菲，同樣續追趕榜首之位。