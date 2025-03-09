體壇快訊：10人傑志5球大勝北區

【明報專訊】傑志昨於港超縱有林樂勤兩黃一紅被逐，但仍在旺角大球場以5：0大勝榜尾球隊北區，結束各賽事兩連敗，賽後16戰32分排第3。同日東方雖有射手巴科爾兩度12碼宴客，但他仍攻入1球，作客青衣運動場3：1挫標準流浪，東方賽後多踢一場領先大埔1分登榜首。大埔今午3時深水埗運動場鬥九龍城，理文傍晚6時將軍澳運動場對冠忠南區。
佳特力車隊落實明年加入F1
世界一級方程式（F1）賽會前晚宣布正式批准通用汽車（GM）旗下品牌佳特力（Cadillac）為名的新車隊明年起正式加入F1，成為第11支車隊。這支車隊參賽首兩年將先由法拉利供應動力單元及變速箱，最快2028年才改用自家研發引擎，現時仍在評估不同車手人選。
薩維利夫印賽首圈意外下馬
頭號種子的德國籍世界二哥阿歷山大薩維利夫昨在印第安韋爾斯網球公開賽男單首圈，意外以盤數1：2反負荷蘭籍球手奇克斯普；4號種子的挪威籍好手卡斯柏魯迪亦在首圈同以局數1：2不敵美籍球手基朗，雙雙提早下馬。
比寧咸復出領皇馬爭返勝軌
衛冕的皇家馬德里今晚西甲將在主場迎戰華歷簡奴，「銀河艦隊」上輪作客以1：2不敵貝迪斯後，聯賽榜已跌至第3位兼落後榜首的巴塞隆拿3分，今仗有早前直紅被逐的中場祖迪比寧咸可刑滿復出，勢必全力爭返勝軌。暫列次席的馬德里體育會則在同晚征戰基達菲，同樣續追趕榜首之位。