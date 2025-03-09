男拔萃精英賽挫聖若瑟締連霸

逾2千人啟德觀戰 劉彥匡膺MVP

賽事吸引2207人入場，另有大批市民在啟德體育大道遠眺觀賽。兩軍繼2022／23年後再次會師決賽，該屆互射12碼勝出封王的聖若瑟，昨仗有中場蕭政獲所屬球會東方「放行」，與標準流浪中場張青雲和港會中場李宗恆共3名港超兵擔正抗敵。連續3屆殺入決賽的男拔萃，亦有流浪小將黃韜霖與劉彥匡，以及效力理文的詹皓臻和許肇中壓陣。

聖若瑟完半場前曾有入球良機，李宗恆離門3碼射高；男拔萃換邊後50分鐘則幾乎靠角球混戰「偷雞」，只被聖若瑟曾斫然白界線前勇救空門。兩隊全場互無紀錄下，繼前屆再次需以互射12碼分勝負。兩軍極刑戰同在第5輪宴客，其後拉鋸至第10輪，後備入替的鋒將楊焯鈞主射中柱彈出，男拔萃互射12碼贏9：8，第5次成為足球精英賽王者。

男拔萃賽後盡攬賽事個人獎項，中場劉彥匡從上季香港足球先生陳肇鈞手中接過MVP獎項。他希望藉住得獎，讓外界記住其名字，「記得有報道寫過我是無名英雄，希望得到MVP後，大家記得我是拔萃18號的Alvin，大家記得我曾為拔萃貢獻」。今屆攻入6球的陳丞臻成為賽事神射手；昨仗救出一球12碼的門將梁曉陽則當選最佳防守球員。

法國國際挫南島奪季寫隊史最佳

至於頭場的季軍戰，法國國際學校以3：0挫南島中學，收穫校史最佳成績。