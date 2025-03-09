張家朗花劍世盃開羅站8強飲恨 與獎牌緣慳一面

張家朗以「世一」身直入正賽下，首圈以15：12先挫奧地利籍劍手麥斯艾迪治。次圈他面對俄羅斯籍的保洛達捷夫，在拉開11：3下一度被對方連取5分，不過這名港隊星將隨後站穩陣腳，終以15：10再下一城。

蔡俊彥首圈負意籍名將止步

16強面對日籍對手馬場俊輔，張家朗一度落後5：10，但他再現「Comback King」（逆轉之王）表現，一口氣追至11：11平手後再連取4分，終以15：11反勝。惟其後他於8強以7：15不敵捷克籍好手曹賓尼治，與獎牌緣慳一面。

至於其餘港將，從外圍賽殺入正賽的港隊二哥蔡俊彥，於首圈力戰下以12：15不敵世界排名第8的意大利籍好手比安基。至於李逸朗、吳諾弘、梁千雨及陳建雄則同於外圍賽止步。

女花個人賽方面，鄭曉為與符妤名成為唯二突破外圍賽的港將，其中前者於首圈戰至「決一劍」以14：15僅負瑞典籍的舒莉芭止步；符妤名則在首圈力戰至「決一劍」以15：14淘汰意籍劍手艾蓮比天妮後，在次圈以11：14不敵世界排名第8的德國籍星將姬爾冰莉克出局。